Alles muß raus: Einzelhandelsgigant Walmart ist nicht mehr woke

BENTONVILLE. Walmart, der größte Einzelhändler der Welt, hat angekündigt, bei der Vergabe von Lieferantenverträgen in Zukunft keine Rücksicht mehr auf bunte Diversität zu nehmen. Anlaß war ein von dem konservativen Internet-Star Robby Starbuck veröffentlichtes Video, in dem dieser kurz vor dem umsatzstarken Black Friday zu einem Kundenboykott aufgerufen hatte.

Zudem wird Walmart den Begriff „DEI“ (Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion) nicht mehr in offiziellen Mitteilungen verwenden. Auch Mitarbeiterschulungen zum Thema Rassengleichheit werden eingespart und die Unterstützung für Pride- und LGBTQ-Veranstaltungen steht ebenso auf dem Prüfstand. Damit aber nicht genug: Walmart verkündete auch, nicht mehr am Corporate Equality Index der Human Rights Campaign teilnehmen zu wollen. Dieser Index bewertet Unternehmen anhand ihrer LGBTQ-Politik.

MASSIVE news: Walmart is ending their woke policies. I can now exclusively tell you what’s changing and how it happened.

Last week I told execs at @Walmart that I was doing a story on wokeness there. Instead we had productive conversations to find solutions.

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) November 25, 2024