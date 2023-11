Miss-Universe-Wahl: Pleite nach Streit um Transfrauen

Anzeige

SAMUT PRAKAN. Die JKN Global Group, das Unternehmen, das die Miss-Universe-Wahl ausrichtet, hat Insolvenz angemeldet. Zuletzt gab es eine Kontroverse um Transfrauen, die an der Schönheitskonkurrenz teilnehmen dürfen. Erst vor einem Jahr hatte das Unternehmen den Wettbewerb für 20 Millionen US-Dollar gekauft. Seitdem ist der Aktienkurs um 80 Prozent gefallen, wie die BBC berichtet.

Die in Thailand sitzende JKN versäumte kürzlich eine Frist, innerhalb derer sie einen Kredit von zwölf Millionen US-Dollar zurückzahlen mußte. Trotz der Insolvenz will die JKN den Betrieb fortsetzen. Sie ist in zahlreichen Branchen wie Getränke, Kosmetik, Gesundheit, Homeshopping, Energydrinks und Fernsehwerbung engagiert. Der Miss-Universe-Wettbewerb fand am Sonnabend in San Salvador statt. Gewonnen hat die 23jährige Sheynnis Palacios aus Nicaragua.

Miss-Universe-Veranstalter: „Transfrauen sind Frauen“

Die neue „Miss Universe“ ist eine biologische Frau. Sie setzte sich auch gegen Männer durch, die sagen, sie fühlten sich als Frauen. Seit 2018 nehmen Transpersonen an der Schönheitskonkurrenz teil. In der Leichtathletik waren Transfrauen zuletzt vom Weltverband für alle Wettkämpfe gesperrt worden.

Gründerin und Mehrheitseigentümerin ist Jakapong Jakrajutatip, ein biologischer Mann, der sich als Frau identifiziert. Nach der immer heftiger werdenden öffentlichen Kritik an der Teilnahme von Transfrauen an dem Wettbewerb sagte Jakrajutatip vor wenigen Wochen gegenüber CNN: „Transfrauen sind Frauen, Punkt!“ (fh)