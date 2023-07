Kündigung der Farage-Konten: Bankchefin gefeuert

LONDON. Alison Rose ist mit sofortiger Wirkung von ihrem Chefposten bei einer der größten britischen Banken, der NatWest, zurückgetreten. Hintergrund ist die Kündigung der Konten des EU-Kritikers Nigel Farage durch eine NatWest-Tochter. Die Bank befindet sich zu 40 Prozent in Staatsbesitz.

Einem BBC-Journalisten hatte Rose Interna über die Geschäftsbeziehung des Geldinstituts zu Farage verraten und das als „schwerwiegenden Fehler“ bezeichnet. Daraufhin war am Dienstagabend der NatWest-Verwaltungsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen und feuerte seine Direktorin.

STATEMENT

Dame Alison Rose has now admitted that she is the source. She broke client confidentiality, and is unfit to be CEO of NatWest Group.

Meanwhile, Coutts CEO Peter Flavel must take the ultimate responsibility for de-banking me based on my political views.

