Walter Ulbricht (am Rednerpult) und seine Betonkopfriege der DDR-Führung setzen naive Idealisten Schachmatt Foto: picture-alliance/ dpa | ADN Zentralbild

Machtkämpfe in der DDR

Jede Ideologie braucht ihre Gläubigen. Rudolf Herrnstadt war ein gläubiger Kommunist, den selbst die Realität der stalinistischen Morde nicht heilen konnte. In der DDR führte in seine Naivität in einen Machtkampf mit Walter Ulbricht.