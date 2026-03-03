Mulfingen sagt Monatsmarkt ab, um AfD-Infostand zu verhindern

Anzeige

MULFINGEN. Der für den Freitag festeingeplante Monatsmarkt im baden-württembergischen Mulfingen (Hohenlohekreis) fällt komplett aus. Die AfD hatte sich dort zwei Tage vor der Landtagswahl mit einem Infostand angemeldet.

Ortsvorsteher Johann Dirnberger und der Vorsitzende von „ProMu“, Markus Reinauer, behaupteten nun in ihrer Begründung, die Partei habe den Markt „für eine Wahlkampfveranstaltung“ nutzen wollen. Weil „wir auf öffentlicher und gemeindlicher Fläche kein Teilnahmeverbot für die AfD erwirken können“, habe man den Markt „abgesagt“.

Dieser stehe „ausschließlich für ‚Mulfingen mehr Miteinander‘“ und sei „keine Plattform für die Ziele der AfD“. Durch die Absage können sich nun auch die Grünen nicht vor Ort präsentieren. Diese hatten ebenfalls einen Infostand angemeldet, an dem niemand etwas auszusetzen hatte. Mulfingen liegt westlich von Rothenburg ob der Tauber und gehört zum fränkisch geprägten Nordosten des Bundeslandes.

„Spaltung der Gesellschaft“

Der AfD-Direktkandidat im Wahlkreis Hohenlohe für die Landtagswahl am Sonntag, Anton Baron, sagte, er wollte „am Infostand mit Passanten ins Gespräch kommen“. Die Absage treffe nicht nur die Partei, „sondern auch die Marktbeschicker und die Bürger von Mulfingen und Umgebung“.

Baron erklärte außerdem: „Eine Demokratie lebt vom offenen Wettbewerb der Meinungen – gerade im öffentlichen Raum.“ Die AfD baue seit Jahren in der Region ohne Zwischenfälle Informationsstände auf. Und diese gehörten zur Demokratie „selbstverständlich dazu“.

Der AfD-Kandidat zeigte sich fassungslos, daß deswegen der gesamte Markt abgesagt werde: „Wer so agiert, trägt massiv zur Spaltung der Gesellschaft bei und handelt zutiefst undemokratisch.“

AfD baut Stand in Mulfingen trotzdem auf

Der Markt fällt zwar aus, die AfD aber wird trotzdem mit ihrem Infostand präsent sein. Baron: „Wir lassen uns von diesen organisatorischen Tricks und der ständigen Hetze gegen uns nicht aufhalten.“



Der Monatsmarkt soll nun wieder am 10. April stattfinden – knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl. Er soll dann „Ostermarkt“ heißen, obwohl das Fest dann bereits fünf Tage zurückliegt. (fh)