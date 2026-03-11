Bei den Wählern wackelt die Brandmauer

Anzeige

BERLIN. 32 Prozent aller Deutschen sind laut der aktuellen Insa-Umfrage (eher) dafür, „dass CDU bzw. CSU in Parlament Mehrheiten mit der AfD zulässt, wenn beide Parteien inhaltlich übereinstimmende Positionen vertreten“. 40 Prozent sind (eher) dagegen. 13 Prozent ist es „egal“. Der Rest machte keine Angabe oder antwortete „weiß nicht“.

In den ostdeutschen Bundesländern sind inzwischen mehr Befragte dafür als dagegen, dass die CDU die Brandmauer einreißt. 39 Prozent antworteten dort mit (eher) dafür und 34 Prozent mit (eher) dagegen. 13 Prozent sagten, es sei ihnen egal.

Relative Mehrheit der Westdeutschen für Brandmauer

In Westdeutschland sieht das Bild anders aus. Aber auch hier ist inzwischen jeder Dritte (31 Prozent) dafür, während 42 Prozent den Fall der Brandmauer ablehnen. Egal sagen ebenfalls 13 Prozent.

Unter den Parteianhängern gibt es die höchste Zustimmung für den Fall der Brandmauer bei den AfD-Wählern (68 Prozent), dahinter folgen die der FDP mit 49 Prozent. Auch die BSW-Anhänger sind mit 33 zu 26 Prozent dafür .Interessant: 27 Prozent, so viele wie bei keiner anderen Partei, ist es egal. Damit sind diese drei Gruppen die einzigen, die mehrheitlich eine Kooperation von AfD und Union befürworten.

Die Wähler von CDU und CSU liegen mit 35 Prozent zwar über dem Durchschnitt, aber von ihnen lehnen 46 Prozent eine Zusammenarbeit ab. Die stärkste Ablehnung gibt es bei den Grünen-Anhängern mit 10 zu 69 Prozent.



Dahinter folgen die SPD-Wähler, von denen 15 Prozent eine Kooperation befürworten, aber 68 Prozent sie ablehnen. Bei den Anhängern der Linken sind 13 Prozent dafür und im Vergleich mit Grünen und SPD deutlich weniger dagegen: 57 Prozent. Mit 19 Prozent ist es jedem Fünften gleichgültig. (fh)