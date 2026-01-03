Anzeige
Ursache laut Polizei unklar: 50.000 Haushalte in Berlin nach Brand ohne Strom

Autos fahren bei Stromausfall in Lichterfelde. Nach einem Stromausfall blieb die Osdorfer Straße in Lichterfelde ohne Beleuchtung. Foto: picture alliance/dpa | Michael Ukas
50.000 Haushalte in Berlin nach Brand ohne Strom

Nach einem Brand an einer Kabelbrücke sind weite Teile des Berliner Südwestens ohne Strom. Die Ursache ist unklar, die Reparatur dürfte bis in den Abend dauern.
BERLIN. Ein großflächiger Stromausfall hat am frühen Samstagmorgen den Südwesten Berlins lahmgelegt. Nach Angaben des Netzbetreibers Stromnetz Berlin sind rund 50.000 Haushalte sowie 2.000 Gewerbebetriebe betroffen. Wann die Versorgung vollständig wiederhergestellt ist, blieb zunächst offen.

Betroffen sind unter anderem die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde. Ursache ist nach Angaben des Betreibers der Brand einer Kabelbrücke über den Teltowkanal, durch den mehrere Leitungen zum nahegelegenen Kraftwerk Lichterfelde beschädigt wurden.

Das Feuer wurde inzwischen gelöscht, die Brandursache ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Die Polizei wies darauf hin, daß infolge des Stromausfalls auch Mobil- und Festnetzverbindungen beeinträchtigt sein könnten. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort. Ein Polizeisprecher machte sich ein Bild von der Lage an der Brandstelle. In einzelnen Bereichen mußten Patienten aus Pflegeeinrichtungen verlegt werden.

Erinnerungen an Brandanschlag vom September

Der Vorfall erinnert in seiner Dimension an einen Stromausfall im September, als im Südosten Berlins ein politisch motivierter Brandanschlag ebenfalls rund 50.000 Kunden betraf und die Versorgung über Tage gestört war (die JF berichtete). Hinweise auf einen solchen Hintergrund liegen diesmal bislang nicht vor.

Bewohner wurden aufgefordert, aufmerksam zu bleiben und bei Notfällen direkt Polizeibeamte anzusprechen oder die nächste Wache oder Feuerwache aufzusuchen, falls Notrufe nicht möglich sein sollten. Die Reparaturarbeiten sollen nach derzeitiger Einschätzung bis in die Abendstunden andauern. (rr)

