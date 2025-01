Syriens Außenminister rät Migranten, in Deutschland zu bleiben

Anzeige

DAMASKUS. Der syrische Außenminister der Übergangsregierung, Asaad al-Schaibani, hat seinen Landsleuten in Deutschland empfohlen, noch nicht zurückzukehren. Es bestünde kein Grund zur Eile, Deutschland zu verlassen. „Sie sind dort in Sicherheit“, erklärte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa am Rande eines Treffens mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in Damaskus.

Al-Schaibani betonte, daß es den in Deutschland oft besser gehe als jenen, die in anderen Regionen Zuflucht gesucht haben. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad durch islamistische Rebellen unter Führung der Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) am 8. Dezember steht Syrien unter der Kontrolle einer von HTS eingesetzten Übergangsregierung.

975.000 Syrer in Deutschland

In Deutschland leben derzeit rund 975.000 syrische Staatsangehörige. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat indes vorgeschlagen, den Migranten einmalige Reisen in ihre Heimat zu gestatten, ohne daß sie dadurch ihren Schutzstatus in Deutschland verlieren. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte, daß derzeit entsprechende Anwendungshinweise erarbeitet würden, die JF berichtete. (rr)