Nach Axt-Attacke in Verl: Polizei nimmt Mazedonier fest

Anzeige

VERL. Die Polizei in Verl hat einen 30jährigen Mazedonier festgenommen, der seinen Nachbarn mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt haben soll. „Nach bisherigem Kenntnisstand kam es gegen 06:55 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Paderborner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 66jährigen Deutschen und einem 30jährigen Mann mit mazedonischer Staatsangehörigkeit“, teilten die Sicherheitskräfte mit.

„Der Schwerverletzte begab sich vor das Gebäude, wo sich zunächst Ersthelfer um ihn kümmerten. Rettungskräfte brachten den 66jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach einer Notoperation hat sich sein Gesundheitszustand stabilisiert“, heißt es von der Polizei weiter.

Spezialeinsatzkommando greift ein

Der Täter dagegen soll sich nach der Attacke laut Medienberichten in der Wohnung verschanzt haben. „Ein Spezialeinsatzkommando wurde hinzugezogen und konnte den Tatverdächtigen wenig später in dem Gebäude festnehmen.“ Nun ermittelt in dem Fall eine Mordkommission.

„Wie sich die Tat zugetragen hat und von wem die Aggression anfänglich ausging, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die beiden Männer machten in einer ersten Befragung widersprüchliche Angaben zum Tatablauf“, heißt es in einer ersten Stellungnahme der Polizei zu dem Fall. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich Opfer und Täter gekannt haben und bereits in der Vergangenheit in Streit geraten sein. (ho)