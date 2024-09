Dieser Mann hat den Kölner Club-Eingang in die Luft gejagt

Anzeige

KÖLN. Nach der Explosion an der Diskothek „Vanity“ in der Kölner Innenstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht. Auf Videos von Überwachungskameras ist ein Mann bei der „Tatausführung“ zu sehen, wie die Beamten mitteilten.

Demnach habe er eine blaue Einkaufstüte bei sich gehabt, in der sich nach ersten Ermittlungen Brandbeschleuniger befand. Die Tüte habe er vor der Fensterscheibe des Clubs abgestellt und dann angezündet.

Außerdem sei auf den Filmen zu erkennen, wie der Mann am frühen Montagmorgen vom Tatort flüchtete. Die Bilder hat die Kölner Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Köln: Putzkraft verletzt

Der Club war zum Zeitpunkt des Anschlags geschlossen. Daher wurde nur eine Person verletzt: Ein 53jähriger Putzmann erlitt durch den Knall Verletzungen am Trommelfell. Er konnte nach ambulanter Behandlung aus der Klinik entlassen werden. Zwei weitere in unmittelbarer Nähe befindliche Personen blieben unverletzt.

Durch die Explosion entstand ein erheblicher Schaden am Eingangsbereich des Gebäudes. Türen und Fenster wurden stark beschädigt. Die Hintergründe des Anschlags sind bisher unbekannt. Die Polizei hat aber die sogenannte „Mocro-Mafia“ im Verdacht. Die Bande aus in den Niederlanden lebenden Marokkanern soll an einem „Drogenkrieg“ in Nordrhein-Westfalen beteiligt sein, der sich nach der Freigabe von Cannabis in Deutschland verschärfte.

Auf diesem Video ist zu sehen, wie der Täter die Explosion auslöst und wie sich der Putzmann aus dem Innenbereich dem Tatort nähert:

JUST IN – Explosive device detonated in Cologne, Germany. pic.twitter.com/m59eZMAuBy — Disclose.tv (@disclosetv) September 16, 2024



(fh)