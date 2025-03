Liveticker: Jetzt debattiert der alte Bundestag über die neuen Schulden

Anzeige

Auf Verlangen von Union und SPD hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) den alten Bundestag noch einmal reaktiviert. Ab 12 Uhr debattiert er in erster Lesung den von Christ- und Sozialdemokraten eingebrachten Gesetzentwurf zu Änderungen am Grundgesetz, um den Weg für neue Schulden in hundertfacher Milliardenhöhe, womöglich mehr als eine Billion Euro, freizumachen. Die Grünen und die noch einmal zurückgerufene FDP haben eigene Vorschläge eingereicht. Abschließend entschieden wird am Donnerstag nicht: Der Entwurf von Union und SPD soll in den Haushaltsausschuß verwiesen werden, der sich schon am späteren Nachmittag damit befassen wird. Für 18. März ist dann die Schlußabstimmung geplant.

13:34: Auch die Regierungsbank ist leerer geworden. Scholz, Habeck und Faeser bleiben. Weidel rechnet die Schuldenlast pro Steuerzahler vor. Merz’ Plan sei ein „finanzpolitischer Staatsstreich“. Weidel wird technisch, zeigt auf, wie bereits jetzt Kredite teurer werden. „Der Euro wird abwerten, mit massiven Konsequenzen für die Menschen“, befürchtet Weidel.

13:29: Die Reihen im Bundestag lichten sich. AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel läuft zum Rednerpult. „Wir leben in historischen Zeiten, noch kein Bewerber um das Kanzleramt hat in so kurzer Zeit so viele Wahlversprechen gebrochen“, sagte Weidel. Er werde in die Geschichtsbücher eingehen, als der „Totengräber der Schuldenbremse“. Es sei ein „skrupelloser Angriff“ auf das Grundgesetz. Weidel spricht ruhig und präzise. Eiskalt sagt sie: „Dieses Vorgehen zeugt von ihrer Verachtung gegenüber dem Wählerwillen. Dieses Vorgehen zeugt von ihrer Verachtung gegenüber dem demokratischen Legitimationsprozeß. Und dieses Vorgehen zeugt von ihrem Charakter Herr Merz.“

13:26: „Es ist ein Manifest linker Wirtschaftspolitik“, sagt Dürr über das Sondierungspapier von Union und SPD. Er verweist etwa auf den Mindestlohn. 80 Prozent der Maßnahmen seien konsumptive Ausgaben und keine Investitionen. Merz schüttelt erneut den Kopf: „Nein!“ Vieles stehe nicht im Sondierungspapier, etwa Kürzungen bei NGOs oder die Abschaffung des Lieferkettengesetzes, hebt Dürr hervor. „Und das ist der Wortbruch, Herr Kollege Merz!“ Zum Schluß spricht der Liberale noch einmal ein Angebot zu Verhandlungen aus. Man könne Merz „in allerletzter Sekunde vor einem gigantischen Wortbruch bewahren“, richtet er sich direkt an den Christdemokraten.

13:22: Dürr behauptet, der Vorstoß von Union und SPD schaffe die Schuldenbremse faktisch ab. Der Liberale betont, er nehme Merz ab, daß er besorgt sei um die geopolitische Situation. Die FDP mache deswegen ein Angebot, verweist Dürr auf den eigenen Gesetzentwurf der FDP. Dieser beinhalte maßvollere, aber effektivere Vorschläge. Dürr weist darauf hin, daß allein die Ankündigung von Union und SPD schon jetzt die Zinsen steigen ließen. Damit riskiere man auch die Tragfähigkeit der europäischen Staatsfinanzen. „Und das ist kein verantwortungsvolles Handeln!“ Mit Verweis auf den Infrastrukturfonds sagt der Liberale, Merz setze nun eine Idee Habecks und damit das um, was die FDP in der Ampel verhindert habe.

13:17: Jetzt redet FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Er hält Merz vor, daß er in Aussicht gestellt habe, am Anfang von Gesprächen stünden Konsolidierungen, bevor man über Schulden rede. Das sei richtig. „Aber das Gegenteil tun Sie, Herr Merz. Das ist der eigentlich Wortbruch.“ Dürr wirf dem CDU-Chef entgegen: „Herr Merz, sie planen eine linke Wirtschaftspolitik für Deutschland.“ Die sicherheitspolitische Lage sei dafür nur der Anlaß. Merz widerspricht, indem er heftig den Kopf schüttelt und das Gesicht verzieht.

13:12: „Jetzt sage ich zu dir Lars“, wendet sich Dröge an SPD-Chef Klingbeil. Sie hält ihm vor bei den Verhandlungen zu schummeln. Dröge fordert klar: Das Geld darf nicht in Steuervergünstigungen fließen. Sonst sei Merz bei der Linkspartei und er könne die Schuldenbremse gleich ganz abschaffen. Sie schreit: „Als wäre die Zukunft unser Kinder ein Privatproblem von Bündnis 90/Die Grünen.“ Klimaschutz müsse von allen Fraktionen Ernst genommen werden. Applaus aus ihrer Fraktion. „Wir sind zu Gesprächen jederzeit bereit“, betont Dröge zugleich. Union und SPD wirft sie vor, sich gegenseitig nicht zu vertrauen. Sonst hätten sie die Schuldenpakete zur Aufrüstung und Infrastruktur getrennt. Als Dröge ihre Rede beendet hat, steuert Habeck auf sie zu, um sie zu herzen.

13:05: Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge tritt nun als Rednerpult, rutscht aber nicht auf Merz’ Schleimspur aus. Sofort adressiert sie Merz. Dröge erinnert den CDU-Chef daran, daß die Grünen bereits zur Wahl von Donald Trump die Schuldenbremse lockern wollten. „Es war ein faires Angebot.“ Es war ein verantwortungsvolles Angebot. „Es war ein staatstragendes Angebot.“ Dieses habe er mehrfach abgelehnt. Sie wirft ihm „Parteitaktik“ vor. Dröge hart: „Weil sie noch nie in der Lage waren, die Interessen dieses Landes an die erste Stelle zu stellen und nicht ihre eigenen.“ Merz‘ Politikstil laut Dröge: „Nicht immer ehrlich sein.“

13:02: „Was wollen Sie eigentlich in so kurzer Zeit noch mehr?“, fragt Merz die Grünen gegen Ende seine Rede. Im Plenum herrscht anhaltender Aufruhr. Bärbel Bas interveniert und bittet um Ruhe. Merz wiederholt, die ganze Welt schaue auf Deutschland. „Ist Scheitern aus Ihrer Sicht eine ernsthafte Option?“, fragt er. Noch einmal betont er, die Lage spitze sich „dramatisch“ zu. „Wir müssen jetzt den Blick nach vorne richten, wir müssen dieser Verantwortung gerecht werden.“

12:56: Merz adressiert jetzt direkt die Grünen. Er wolle ihnen danken. Auf der Regierungsbank lacht Habeck. Der CDU-Chef sagt den Grünen zu, man wolle den Begriff der Verteidigung weiter verstehen und auch weitere Ausgaben, etwa für den Zivilschutz, einbeziehen. Außerdem verspricht er den Grünen Investitionen in den Klimaschutz. Man nehme diese Aufgabe „außerordentlich ernst“. Lachen in der AfD-Fraktion. Merz führt aus, man habe einen weiteren Satz eingefügt, daß aus dem Sondervermögen Infrastruktur auch Geld in den Klima- und Transformationsfonds fließen können soll.

12:53: „Wir wollen hier nicht Geld ausgeben für nichts und wieder nichts, sondern wir wollen dies eingebettet sehen in eine umfassende Reformagenda für unser Land“, beteuert Merz und verweist auf mehrere Punkte aus dem Sondierungspapier zwischen Union und SPD. Im Plenum gibt es Gelächter. Merz verspricht, man werde sich einem „modernen Staat“ zuwenden.

12:50: Die Vorschläge zu den Verteidigungsausgaben und zur schnellen Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stünden in einem Zusammenhang. Merz verweist darauf, daß Ökonomen der „gesamten Bandbreite der Volkswirtschaftslehre“ verlangt hätten, noch der alte Bundestag solle ein Sondervermögen Infrastruktur einrichten und das Sondervermögen Bundeswehr aufstocken. „Wir nehmen diesen Rat im Gegensatz zu einigen von Ihnen ernst.“ Zwischen der Fraktionen der Grünen und FDP sichtbare Heiterkeit. Die ersten Reihen plaudern miteinander, anstatt Merz zu lauschen.

12:48: Merz verweist auf die Münchner Sicherheitskonferenz, „die Ereignisse im Weißen Haus“, den Ukraine-Krieg und einen „hybriden Krieg“, der in den letzten Wochen massiv eskaliert sei. „Wir müssen jetzt etwas tun.“ Das Wort Abschreckung müsse nun schnell und glaubwürdig militärisch unterlegt werden. Er verweist auf den kommenden Nato-Gipfel und EU-Gipfel, um die Dringlichkeit des Anliegens zu unterstreichen. „Deutschland muß zurück auf die internationale Bühne als ein handlungsfähiger Partner.“

12:45: Es folgt Unionschef Friedrich Merz. Er spricht ruhig. Angesichts der „nun wirklich in jeder Hinsicht besorgniserregenden Sicherheitslage“ und der wirtschaftlichen Herausforderungen im Land duldeten die gorgeschlagenen Grundgesetzänderungen „keinen Aufschub mehr“. Als er sagt, er werde mit dem Vorwurf der Lüge konfrontiert, klatscht die AfD-Fraktion. Merz verweist dagegen darauf, er habe schon vor der Wahl erklärt, das Grundgesetz sei nicht unveränderbar.

12:42: „Deutschland muß vorangehen“, fordert Klingbeil erneut. Für ein starkes Europa. „Wenn die Geschichte anklopft, dann muß man die Tür öffnen“, sagt Klingbeil zum Schluß.

12:41: Klingbeil sagt: „Schritte, die wir mit diesen Grundgesetzänderungen gehen wollen, sind historisch.“ Er sei der Überzeugung, zu einer Einigung in der „demokratischen Mitte“ zu kommen. An die Grünen gerichtet sagt er: Die Befürchtung, durch die Schulden würde eine Mutterrente finanziert, wie in den Sondierungspapieren festgehalten, sei falsch. Dazu werde es nicht kommen. Lange Gesichter bei der Union.

12:37: „Die Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten“ nennt Klingbeil als Grund für die weitere Unterstützung der Ukraine und auch die militärische Vorbereitung auf eine sich neu orientierende Welt. „Da kommt auf Deutschland eine Führungsrolle zu“, meint Klingbeil. „Wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit so stark machen, dass wir nie wieder Krieg führen müssen.“ Klingebeil hätte sich gewünscht, daß bereits im Wahlkampf die Frage „Wer bezahlt das?“ thematisiert worden wäre. Ihm sei völlig klar, nur mit Geld ließen sich die Probleme Deutschlands nicht lösen.

12:33: Jetzt beginnt die eigentliche Debatte, die erste Lesung der Gesetzentwürfe zur Änderung des Grundgesetzes. SPD-Parteichef Lars Klingbeil spricht als erstes. „Hinter uns liegt ein heftiger Wahlkampf.“ Er dankt den SPD-Abgeordneten, die nicht wieder in den neuen Bundestag einziehen werden. „Dynamiken und Emotionen“ müßten rausgenommen werden, fordert Klingbeil. Er dankt Bundeskanzler Scholz für dessen Ukraine-Politik.

12:30: Jetzt kommt es zur Abstimmung über den Antrag der AfD, die verschiedenen Anträge von der Tagesordnung abzusetzen. Dieser wird von Union, SPD, FDP und Linken abgelehnt. Nur AfD und BSW stimmen für die Absetzung.

12:29: Als letzte Rednerin zur Geschäftsordnung tritt Jessica Tati vom BSW ans Rednerpult. Es gehe um „Kriegskredite“ und „eine gigantische, unbegrenzte Aufrüstung“. Eigentlich müsse es in der SPD zu einem Aufruhr kommen, fordert sie. Aber sie mache wieder mit – „wie 1914“. Bundeskanzler Scholz bricht an dieser Stelle in Gelächter aus. Im Plenum gibt es Aufruhr. Tatti verweist darauf, daß sich die veränderte Weltlage über Monate angekündigt habe. „Sie haben das Thema bewußt aus der Wahl herausgehalten und kommen am Tag nach der Wahl mit dieser Agenda.“ Das sei Wahlbetrug.

12:24: Christian Goerke spricht für die Linksfraktion. Er moniert die Pläne von Union und SPD. Es habe eine historische Wahlbeteiligung seit der Einigung gegeben und nun würde Schwarz-Rot sich dagegen wenden. „Es gibt also keinen Grund, einen alten Bundestag nochmal einzuberufen.“ Es ginge um „finanzielle Beinfreiheit“ für die künftige Regierung. Goerke zieht den Vergleich zu Haushaltsverhandlungen, die durchaus Monate dauern können. Nun wollen Union und SPD Schulden in Höhe von zwei Bundeshaushalten aufnehmen. „Ihr muß ja der politische Kompaß total verloren gegangen sein“, kritisiert er mit Blick auf die SPD.

12:22: Für die FDP redet Johannes Vogel, Parlamentarischer Geschäftsführer. Es sei „ein seltsames Gefühl“, als Freier Demokrat so kurz nach dieser Wahl wieder am Rednerpult des Bundestages zu stehen. Er betont, es sei das Recht von Union und SPD, die Sitzung zu verlangen. Die Vorschläge an sich seien aber „unverantwortlich und falsch“. Zwar habe sich die Weltlage verändert. „Aber für Ihre Schuldenpolitik ist diese sicherheitspolitische Weltlage doch offenkundig nur ein Vorwand.“ Union und SPD verharrten „im Politikmodus der 2010er Jahre“. Sie wiederholten einen Geburtsfehler der Ampel, indem sie Konflikte „mit Geld auf Pump zudecken“.

12:18: Irene Mihalic spricht als parlamentarische Geschäftsführerin für die Grünen. Sie tadelt Union und SPD, daß es einen Investitionsbedarf nicht erst seit einem Tag nach der Bundestagswahl gebe. „Wir mußten uns auch noch Belehrungen über solide Finanzen und Ausgabendisziplin anhören“, richtet sie an CDU und CSU. Die Mehrheitsverhältnisse seien schwieriger geworden. Sie fordert Union und SPD auf, auch mit der Linkspartei zu reden, um die Schuldenbremse zu reformieren. Sie könne sich über Appelle an die staatspolitische Verantwortung der Grünen „nur wundern“. Zum Verfahren spricht sie nur kurz: Der Antrag der „verfassungsfeindlichen AfD“ werde ihre Fraktion nicht zustimmen. Die Abstimmung hält sie grundsätzlich für problematisch.

12:14: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kichert auf der Regierungsbank, als Frei seine Partei adressiert.

12:13: Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, mahnt, die westliche Ordnung sei in einer Situation, wo man schneller und substantieller dafür sorgen müsse, daß Deutschland und Europa in der Lage seien, sich selbst verteidigen zu können. Man müsse die Verteidigungsfähigkeit „sehr schnell schaffen“. Die Eilbedürftigkeit zeige sich schließlich auch darin, daß Grüne und FDP eigene Entwürfe eingebracht hätten. „Schnell und zügig und unmittelbar schließt nicht aus, daß man es gründlich und ordnungsgemäß macht.“ Man halte sich an alle Vorschriften der Geschäftsordnung.

12:09: Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, tritt ans Pult: „Kommen wir zurück zur Sache.“ Sie betont, daß es keine bundestagslose Zeit gibt. Die AfD habe nicht verstanden, worum es bei der Schuldenaufnahme ginge, richtet sie an Baumann. „Wir stehen vor fundamentalen Änderungen der internationalen Sicherheitslage.“ Die Haushaltsmittel seien knapp, daher brauche es nun weitere Mittel, behauptet Mast. Die Bundesregierung plant im laufenden Jahr mit Einnahmen von knapp unter 500 Milliarden Euro. Es ginge darum, „in schwierigen Zeiten Verantwortung zu tragen“.

12:07: Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, spricht als erster Redner zur Tagesordnung. Er mahnt die andere Parteien, den Wählerwillen zu respektieren. Der alte Bundestag dürfe nur zu eiligen Dingen zusammentreten. Union und SPD wollten dem neuen Bundestag etwas aufzwingen, was der nicht mehr beschließen würde. „Mehr Verachtung für Wähler und Demokratie kann man überhaupt nicht zeigen.“

12:01: Der Bundestag ist prall gefüllt, auch auf der Regierungsbank sind alle anwesend. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) trägt eine FFP2-Maske.

12:00: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet die Sitzung. Bas gratuliert zunächst den Abgeordneten Sven-Christian Kindler (Grüne), Thomas Bareiß (CDU), Robert Farle (fraktionslos), Tino Sorge (CDU) und Alexander Hoffmann (CDU). „Karl Bär (Grüne) feiert heute seinen 40. Geburtstag.“ Darauf wird zunächst eine Geschäftsordnungsdebatte folgen, da keine Einigkeit über die Tagesordnung besteht.

11:59: Die Gruppe des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wartet zwar nicht mit einem Gesetzentwurf, aber mit einem Antrag auf. Das Dokument trägt die Überschrift: „Nein zur Kriegstüchtigkeit – Ja zur Diplomatie und Abrüstung“.

11:57: Auch die FDP hat einen eigenen Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes vorgelegt. Die Liberalen schlagen vor, das 2022 beschlossene „Sondervermögen Bundeswehr“ in Höhe von 100 Milliarden Euro um 200 Milliarden Euro zu einem „Verteidigungsfonds für Deutschland“ zu erweitern. Die Gelder sollen allerdings nur genutzt werden dürfen, wenn im jeweiligen Kernhaushalt bereits Verteidigungsausgaben in Höhe von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts veranschlagt werden.

11:55: Am Donnerstag gehen die Grünen zunächst mit einem eigenen Gesetzentwurf an den Start. Dieser sieht vor, alle sicherheitspolitischen Ausgaben über 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenbremse auszunehmen. Union und SPD hatten alle Ausgaben über einem Prozent vorgeschlagen. Zudem wollen die Grünen einen weiten Sicherheitsbegriff im Grundgesetz verankern. Zu den Verteidigungsausgaben würden dann etwa auch Gelder für internationale Organisationen und für den Ausbau „nachrichtendienstlicher Fähigkeiten“ gehören.

11:52: Ob es am Ende die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Grundgesetzänderung geben wird, ist ungewiß. Die Grünen haben dem Vorschlag, wie er derzeit vorliegt, am Montag eine deutliche Absage erteilt. Fraktionschefin Katharina Dröge sagte am Donnerstag, es habe auch seitdem keine so relevante Annäherung mit Union und SPD gegeben, daß man eine Einigung verkünden könnte. Allerdings betonte die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann, sie gehe davon aus, daß man weiter mit Union und SPD sprechen werde. Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, hatte am Morgen erklärt, die Gespräche mit den Grünen liefen „sehr gut“.

11:49: Nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen gibt es Kritik am Vorgehen von Union und SPD. Der langjährige CDU-Abgeordnete Manfred Grund bezeichnete das Verfahren gegenüber dem Stern als „übergriffig und stillos“. Zuvor hatte bereits der Christdemokrat Jens Koeppen angekündigt, gar nicht an den Sitzungen teilnehmen zu wollen. Grund und Koeppen gehören zwar noch dem alten Bundestag an, nicht aber mehr dem neuen. Das gilt auch für eine ganze Reihe weiterer Abgeordneter, die nun noch einmal nach Berlin gerufen wurden. Sie könnten für die Führungen von Christ- und Sozialdemokraten noch zum Problem werden: Sie lassen sich nicht mehr einfach disziplinieren, indem man ihnen Konsequenzen für ihre Abgeordnetentätigkeit androht.

11:45: Dem Bundesverfassungsgericht liegen gleich mehrere Klagen gegen die Einberufung des alten Bundestages durch die Bundestagspräsidentin vor. Unter anderem sind die AfD und die Linke nach Karlsruhe gezogen und haben um eine Eilentscheidung gebeten. Wann die Richter ihre Entscheidung verkünden, ist allerdings unklar. Bis kurz vor der ersten Lesung am Donnerstagmittag war aus Karlsruhe nichts zu hören.