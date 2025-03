Jetzt wendet sich inhaftierter YouTuber an J.D. Vance

Anzeige

Seit dem 13. August vergangenen Jahres sitzt der deutsche Politik-YouTuber „Shlomo Finkelstein“ wegen Volksverhetzung und Beschimpfung von Religionsbekenntnissen im Gefängnis. Weil er gegen Bewährungsauflagen verstieß, die vorschrieben, sich an seinem tatsächlichen Wohnort zu melden sowie 600 Euro Geldstrafe zu zahlen, nahmen ihn mehrere Polizeibeamte fest. Um ihn zu finden und in Haft zu bringen, wurden mindestens fünf Freunde und Familienmitglieder „Shlomos“ abgehört. „Shlomo“ soll für diese Maßnahme fast 5.000 Euro zahlen, wie im Dezember bekanntwurde.

Nun wendet sich der rechte YouTuber, der bereits Politiker wie den ehemaligen österreichischen Vizekanzler H.C. Strache und den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zu Gast in seiner Sendung hatte, aus dem Gefängnis an US-Vizepräsident J.D. Vance. In einer Tonaufnahme, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, erzählt der 28jährige seine Geschichte.

Erstmals schildert er Details seiner Verhaftung, gibt Privates preis – und erhebt schwere Vorwürfe gegen Polizei und Verfassungsschutz. Sein Freund und Co-Moderator „Kasper“, mit dem „Shlomo“ seit mehreren Jahren jeden Sonntag um 18 Uhr die YouTube-Show „Honigwabe“ moderierte, wird die gesamte Aufnahme diesen Sonntag um 18 Uhr in der neuen Podcast-Folge abspielen.

Hier finden Sie seinen Kanal.