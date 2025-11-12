Linke Studis jammern: „Kompletter Wahnsinn und krasse Zäsur“

Anzeige

Das Banner hängt an der Außenfassade eines Gebäudes in der Straße des 17. Juni 145 in Berlin im 1. Stock. Genau über dem Eingang der Technischen Universität Berlin. Darauf zu lesen ist: „AfD-Jugend STOPPEN! Gießen 29.11. wiedersetzen.com“. Ein Boykottaufruf von linken Studenten. Doch die bekommen jetzt richtig Gegenwind.

„Wir lassen uns nicht bieten, daß an staatlichen Universitäten Haß und Hetze gegen unsere Parteijugend verbreitet wird“, sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Ronald Gläser gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. „Wir haben die Universitäten abgemahnt.“ Was ist denn da los?

Heute findet der bundesweite Aktionstag von „Studis gegen Rechts“ statt. „Geplant ist, an allen drei Unis Aktionskonferenzen abzuhalten, wo es ein Podium zu Gießen geben soll.“ So schreiben es die Berliner „Studis gegen Rechts“ auf ihrem Instagram-Kanal. Denn am 29. November will die AfD in Gießen ihre neue Jugendorganisation gründen. Seit Wochen machen Linke, Linksradikale und Linksextremisten dagegen mobil. Die JUNGE FREIHEIT berichtete bereits. Im Netz rufen Linke zu Gegenveranstaltungen auf – auch mit Gewaltbezug. Die Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot auf die Veranstaltung vor. Rekrutiert werden viele der Demonstranten in den Universitäten. So auch in Berlin.

AfD besichtigt Banner

In Berlin wird das allerdings nichts. Martin Trefzer, wissenschaftspolitischer Sprecher der AfD-Hauptstadtfraktion, hatte der TU nämlich einen Besuch abgestattet. „Und hab mal geschaut, wo dieses Banner hängt“, erklärt Trefzer in einem Beitrag auf X. Es hängt hinter Fenstern, die zu Räumlichkeiten einer Fachschaftsinitiative gehören, beschreibt es der Abgeordnete. „Und da bin ich einfach mal reinspaziert und hab gefragt, was das soll.“ Schließlich gelte auch für die Universität die Pflicht zur politischen Neutralität. Und dann hätte man ihm ganz direkt gesagt: „Hier wurde die letzten 30 Jahre noch niemals irgendein Banner genehmigt durch die Universitätsleitung und man würde einfach aus dem Fenster hängen, was man für richtig hält.“

Klar, daß die Studis wegen des Besuchs dann die Polizei alarmierten, doch die Beamten konnten, sagte Trefzer, keine Strafbarkeit in seinem Besuch erkennen. Trefzer appelliert in dem Video an die Technische Universität, dafür zu sorgen, daß die Neutralität an der Uni wiederhergestellt wird, „und sorgen sie dafür, daß dieses Banner abgehängt wird.“

Universitäten entziehen Räumlichkeiten

Die AfD kontaktierte auch die Anwaltskanzlei Höcker. Und die mahnte die TU ab. „Wir haben Sie daher hiermit vor der Einleitung gerichtlicher Schritte aufzufordern, daß Banner unverzüglich abzuhängen.“ Auf zwölf Seiten legte die Kanzlei die Gründe dar. Der JUNGEN FREIHEIT liegt das Anwaltsschreiben vor. Zwei Universitäten, die Humboldt und die Freie, sollen laut „Studis gegen Rechts“ den Studierenden die Räumlichkeiten entzogen haben. Einzig die TU habe, so die „Studis“, ihren Raum gegen Auflagen den „Studis gegen Rechts“ überlassen. Und die wären: Es dürfe nichts „gegen die AfD oder die Junge Alternative“ gesagt werden. „Das ist wirklich kompletter Wahnsinn und eine krasse Zäsur in der Hochschulfreiheit und unserer politischen Freiheit an den Unis!“, kommentieren die linken Studenten den Bescheid.

Die JUNGE FREIHEIT fragte bei den genannten Universitäten nach. Von der TU und FU erhielt die JUNGE FREIHEIT vor Veröffentlichung keine Rückmeldung. „Die HU hat den Veranstalter*innen für diese Aktionskonferenz keinen Raum zugesagt und sie heute – nach Bekanntwerden des Aufrufs – nochmals darüber informiert, daß für diese Art von Veranstaltungen an der HU kein Raum zur Verfügung steht“, erklärt eine Sprecherin der Humboldt-Universität gegenüber JUNGEN FREIHEIT. Zwar habe sich die AfD in einem Schreiben bei der HU über die geplante Aktionskonferenz beschwert – für die aber von der HU nie Räume zugesagt wurden.

„Rechtliche Schritte wurden in dem Schreiben nicht angedroht.“ Die Studierendenschaft unterliege der Rechtsaufsicht des Präsidiums der HU, „deshalb ist es in diesem Fall eingeschritten“. Generell seien Diskussionen in der Studierendenschaft zu parteipolitischen Fragen zulässig. „Dies betrifft auch die Parteipolitik der AfD.“

Die Kanzlei Höcker hält dagegen. „Durch die Duldung des Banners an der Universitätsfassade wird aber (mittelbar) zulasten unserer Mandantin agiert“, schreiben die Anwälte. Daher fordern sie die TU auf, „die Rechtsverletzung ein- und auszuräumen“.