Zwangsehe mit Zwölfjähriger eingefädelt: Freispruch für Syrer

ESSEN. Das Landgericht Essen hat einen Syrer freigesprochen, der eine Zwangsehe zwischen seinem damals 20jährigen Bruder und einem zwölfjährigen Mädchen arrangierte. „Man ist geneigt zu sagen, daß wir Sie leider freisprechen mußten“, zitiert die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) den Vorsitzenden Richter Volker Uhlenbrock. Es sei nicht auszuschließen, daß der angeklagte Asylmigrant nicht über das wahre Alter der Zwölfjährigen wußte. Sie sagte vor Gericht nicht aus.

Der Syrer reiste im Herbst 2021 in sein Heimatdorf, um eine Ehefrau für seinen Bruder zu finden. „Es war ausgemacht, daß die Braut minderjährig sein soll“, sagte Richter Uhlenbrock. Der Angeklagte könne allerdings davon ausgegangen sein, daß sie bereits 13 und somit nach deutschem Gesetz nicht minderjährig sei. Zum Jahresende wurde dann ein Vertrag unterzeichnet, wonach das Mädchen für 2.000 US-Dollar an die in Essen wohnhafte syrische Großfamilie übergeben wurde, berichtet die Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann, die dem Prozeß beiwohnte. Der Angeklagte zeigte keinerlei emotionale Regung und benötigte einen Dolmetscher.

Ehemann wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt

Demnach sei der damals Zwölfjährigen versprochen worden, in Deutschland zur Schule gehen zu dürfen und Bildung zu genießen. Das Gegenteil war der Fall. Sie mußte hauswirtschaftliche Arbeiten verrichten und ihren 20jährigen Ehemann sexuell befriedigen. „Das muß sehr häßlich gewesen sein“, mutmaßt Herrmann in einem Blog-Eintrag.

Der syrische Ehemann wurde bereits im Juni 2024 vom Essener Landgericht wegen schweren sexuellen Mißbrauchs von Kindern in 19 Fällen, davon in vier Fällen in Tateinheit mit Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung sowie vorsätzlicher Körperverletzung in 13 Fällen und Bedrohung, zu einer Jugendstrafe von fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Syrer schlug, erdrosselte und vergewaltige

Da die heute 15jährige vor Gericht nicht aussagen wollte, wurden Polizisten, denen sie sich damals anvertraute, herangezogen. Die Beamten berichteten, das Mädchen habe ihnen erzählt, mit der Faust, der flachen Hand und einem Gürtel bereits ab der ersten Woche geschlagen worden zu sein. Ebenfalls sei sie mit einem Kabel gewürgt worden.

Weiter schilderten die Polizisten, daß der Minderjährigen pornographisches Material zur Vorbereitung auf die Hochzeitsnacht gezeigt worden sei. Gegen ihren Widerspruch sei sie dann unter „großen Schmerzen“ entjungfert worden. Daraufhin habe der acht Jahre ältere Ehemann ein Beweisbild des befleckten Bettlakens an seine Mutter geschickt.

Zur Urteilsverkündung im Prozeß gegen den nun freigesprochenen Syrer resümierte das Gericht, das Schicksal des Mädchens „könnte zu Tränen rühren“, zitiert die WAZ. Die nun 15jährige lebt weiterhin in Essen, allerdings in Jugendeinrichtungen, wird psychotherapeutisch behandelt und kann zur Schule gehen. Eine Rückkehr nach Syrien sei „aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen“, sagte Richter Uhlenbrock.