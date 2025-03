Baerbock verzichtet offenbar auf Grünen-Fraktionsvorsitz

Anzeige

BERLIN. Annalena Baerbock hat sich gegen eine neue Führungsrolle bei den Grünen entschieden. Sie werde sich „für kein führendes Amt“ in der neuen Bundestagsfraktion bewerben, heißt es in einem Brief, in dem sie der Fraktion und ihrem Potsdamer Landesverband ihren Entschluß mitteilt. Die Welt veröffentlichte das Papier im Wortlaut.

Auch einen Ausschußvorsitz im Bundestag strebe die scheidende Außenministerin nicht an, berichtet der Spiegel. Statt dessen werde sie in der kommenden Legislaturperiode einfache Abgeordnete sein. Das Mandat habe sie bereits angenommen.

Baerbock führt „persönliche Gründe“ an