AfD-Parteitag in Riesa steht wegen Störversuchen unter Druck

RIESA. Der erste Tag des Bundesparteitags der AfD im sächsischen Riesa beginnt unter erheblichen Störversuchen. „Viele Zufahrtswege in die Stadt sind blockiert“, berichtete der JF-Reporter vor Ort. „Das sind viele meist junge Leute, die sich bereits in den frühen Morgenstunden mit Heizdecken auf Brücken und Straßen gesetzt haben.“ Das Verhalten erinnere an die Taktik der sogenannten Klimakleber. Auch aus der AfD werde mittlerweile die Befürchtung laut, daß der Parteitag nur mit Verzögerung offiziell eröffnet werden könne. Wie die Sächsische Zeitung unterdessen berichtete, beginne die Versammlung wegen der Zwischenfälle mindestens eine Stunde später.

Mehrere Teilnehmer wüßten nicht, wie sie auf das Gelände der WT Energiesysteme Arena im Süden der Stadt kommen sollten, wo der Parteitag der AfD stattfinden soll. Die Polizei arbeite derzeit daran, die Delegierten über Umwege in die Halle zu bekommen.

Auch AfD-Co-Parteichefin Alice Weidel wurde auf ihrem Weg zum Parteitagsgelände von Störern behindert. Von der JF vor Ort eingefangene Bilder zeigen eine aufgeheizte Stimmung zwischen den Demonstranten und der Polizei. Sitzblockaden wurden teils erst nach Rangeleien aufgelöst. Dabei wurde offenbar auch Weidels Auto angegriffen, wie die Politikerin der JF bestätigte.

Alice Weidel wird von der Antifa an der Durchfahrt zur Halle behindert. Ihr Auto wird angegriffen. Polizei räumt gewaltsam die Sitzblockade! #Riesa #rie1101 pic.twitter.com/y2fp0zWm8Q — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) January 11, 2025

Polizeiabsperrungen durchbrochen/ Vermummte unter den Demonstranten

Die Behörden rechnen mit der Anreise von bis zu 10.000 Demonstranten, die den Parteitag der Alternative für Deutschland verhindern wollen. Bereits am Freitag gingen Bilder von überfüllten Regionalbahnen in Richtung Riesa durch die sozialen Netze. Die Störaktionen verteilten sich bisher fast auf das gesamte Stadtgebiet und liefen unter Überschriften wie „Frühstück und Tanz gegen rechts“ oder „Solidarität statt Hetze“. Zu den Blockaden aufgerufen hatte unter anderem das linke Netzwerk „Widersetzen“. Parteien in Deutschland sind gemäß Paragraph 9 und Paragraph 15 des Parteiengesetzes verpflichtet, mindestens alle zwei Jahre Parteitage abzuhalten, um innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungen durch gewählte Delegierte oder Mitglieder zu gewährleisten.

Vor allem die B196 durch Riesa ist Ziel von Blockadeversuchen. Mindestens eine Polizeiabsperrung soll auf der Bundesstraße nach Handgreiflichkeiten bereits durchbrochen worden sein, wie die Sächsische Zeitung berichtete. Die B196 ist eine der wenigen nicht gesperrten Zufahrten in die Stadt im Kreis Meißen. Neben Demonstranten in normaler Straßenkleidung oder mit gelben Warnwesten sind immer wieder auch Gruppen aus schwarz gekleideten Vermummten unterwegs, wie Aufnahmen aus dem Netz zeigen.

Helikopter kreisen über Riesa

Vor dem Wochenende wurden die Sicherheitsvorkehrungen in und um Riesa massiv erhöht. Mehrere Straßen in die Stadt hinein wurden abgesperrt, um die restlichen Wege besser kontrollieren zu können. Den JF-Reportern vor Ort zufolge kreisen derzeit Helikopter über der Stadt.

„In den frühen Morgenstunden hat die Polizeidirektion Dresden ihren Großeinsatz anläßlich des AfD-Bundesparteitags begonnen. Die Polizisten werden dabei von Einsatzkräften aus mehreren Bundesländern unterstützt“, teilte die Polizeidirektion Dresden ihr Vorgehen am Samstag frühmorgens mit. (fw)