Wie Flüchtlingshelfer Ukrainer zur Gelddruckmaschine machen

Ein Protest für die Aufnahme weiterer Asylmigranten (Symbolbild): In Oldenburg bereichert ein Vereinschef sich an ukrainischen Flüchtlingen Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner/Fabian Steffens

Ein Verein in Norddeutschland bringt Ukrainer in billigsten Unterkünften unter und kassiert so den Steuerzahler richtig ab. 50 Euro pro Quadratmeter Miete? Kein Problem für die Stadt. Nun geraten die angeblichen Flüchtlingshelfer ins Visier der Ermittler.