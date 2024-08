Das groteske Hin und Her zwischen Polizei und Antifa in Hamburg

Anzeige

HAMBURG. In Hamburg liefert sich die Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel mit Linksextremisten an dem Szenetreffpunkt „Rote Flora“. Die Beamten mußten nun zum zweiten Mal innerhalb eines Tages dort ein Anti-AfD-Plakat übermalen. Zuvor hatten Unbekannte das Plakat wieder angebracht, nachdem Polizisten es übermalt hatten.

Auf dem Plakat, das nun wieder unkenntlich ist, stand: „13 Dinge, die du gegen die AfD tun kannst“. In dem Text wurde auch zu Straftaten aufgerufen. Selbsternannte Antifaschisten sollten Wahlkampfmaterialien der AfD „unschädlich machen“, Autos zerstören, Veranstaltungen körperlich angreifen und weiteres.

(1/3) Neue Plakatwand: „Vom Antifa-Tresen empfohlen: 13/12 Dinge – Antifaschistischer Werkzeugkasten. Die Faschist*innen von der AfD und ihre Netzwerke werden immer stärker. #nonazishh #antifa pic.twitter.com/ElrPP6ycbN — Rote Flora @Rote_Flora@systemli.social (@flora_rote) August 18, 2024

Polizei geht von strafbarem Inhalt aus

Eine Sprecherin der Polizei sagte, die Behörden ermittelten „wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten“. Die Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Gewaltaufrufe übernahm der Staatsschutz.

Zuvor hatten Polizisten das Plakat am Montag mit schwarzer Farbe überstrichen. Doch keine 24 Stunden später – in der Nacht zu Dienstag – tauchte das gleiche Plakat wieder auf. Zudem hinterließen die mutmaßlich linksextremen Täter eine Botschaft an die Polizei: „Bullen, das Spiel verliert ihr mal wieder.“ (st)