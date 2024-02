Werben Thüringens Hochschulen gegen die AfD?

Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel bezeichnete die Aktion als problematisch, auch wenn formell kein Bruch des Neutralitätsgebots bestehe. „Die Studenten sollen sich ja nicht ummelden, damit sie gute Bürger sind“, merkte er gegenüber dem Blatt an. „Es soll sich nur der Ort der Wahl ändern, und zwar deshalb, weil die AfD vor der Tür steht.“ Die Aktion erinnere ihn an frühere Kampagnen linker Studentengruppen aus den Siebzigern. Auch die Linksjugend solid hatte Anfang Januar für die Wohnsitzanmeldung in Thüringen geworben.