Polizei vermutet weitere RAF-Terroristen in Berlin

BERLIN. Die Polizei hat ihre Fahndungsarbeit in Berlin verstärkt, da sie die beiden Komplizen der RAF-Terroristin Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, ebenfalls in der Bundeshauptstadt wähnt. „Es wird vermutet, daß sich die beiden Gesuchten in Berlin aufhalten könnten“, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen am Donnerstag mit.

Wegen des in Klettes Wohnung in Berlin-Kreuzberg gefundenen Sprengstoff- und Waffenmaterials gingen die Behörden davon aus, daß auch die beiden anderen Terroristen eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellten. An die Bevölkerung ergehe daher die Bitte, Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden umgehend der Polizei weiterzugeben.

Polizei entdeckt RAF-Waffenarsenal in Klettes Wohnung

Bei einer Haussuchung am Mittwoch hatten Beamte das Versteck von Klette entdeckt. In ihrer Wohnung in Berlin Kreuzberg stellte die Polizei laut eigener Aussage ein ganzes Waffenarsenal sicher: „Neben den gefährlichen Gegenständen, darunter Sprengmittel, wurden bei der Wohnungsdurchsuchung weiterhin Munitionsteile in Form einer Panzerfaustgranate, diverse Munition sowie Schußwaffen, darunter eine sogenannte Kalaschnikow, eine Maschinenpistole und eine Kurzwaffe samt Munition aufgefunden.“

Klette, Staub und Garweg gehören der sogenannten dritten Generation der linksterroristischen Roten Armee Fraktion an. In dieser Funktion werden ihnen mehrere Überfälle auf Banken und Supermärkte zur Last gelegt. Zuletzt soll sich Klette 2016 an einem bewaffneten Angriff auf einen Geldtransporter im niedersächsischen Cremlingen beteiligten haben, bei dem 400.000 Euro erbeutet wurden. (fw)