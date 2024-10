Wenn Haldenwang die „Progress-Pride-Flagge“ trägt

Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang mit der „Progress-Pride-Flag“ am Revers bei einer „queerpolitischen Menschenrechtskonferenz“ der SPD-Bundestagsfraktion.

Die „Progress-Pride-Flagge“ ist das Symbol der Radikalen in der LGBTQ-Bewegung. Jetzt trägt sie Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang am Revers. Die Fahne ist an öffentlichen Gebäuden verboten.