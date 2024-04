Vierjährige mit Messer angegriffen – Syrer muß in Psychiatrie

Anzeige

RAVENSBURG. Der Syrer, der am Donnerstag ein vierjähriges Mädchen mit einem Messer in einem Supermarkt attackierte, muß in die Psychiatrie. Ein Haftrichter ordnete eine entsprechende Unterbringung an. Gegen den 34jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann „unvermittelt auf das vierjährige Mädchen“ zugegangen sein und es mit einem Messer verletzt haben. Das Opfer mußte anschließend in einer Klinik operiert werden und sei mittlerweile in einem stabilen Zustand, teilte eine Polizeisprecherin mit. Das Opfer und der Täter sollen sich zuvor nicht gekannt haben.

Die Tat wurde nach Angaben der Polizei von einem Kunden des Supermarkts beobachtet. Der Zeuge griff in das Geschehen ein und konnte dem Angreifer das Messer entwenden. Anschließend rief er die Polizei und verfolgte den fliehenden Tatverdächtigen. So konnten die Beamten den Mann schließlich widerstandslos festnehmen. (lb)