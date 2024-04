NatCon-Verbotsversuch in Brüssel: „Für die Freiheit kämpfen“

Sehr geehrter Herr O’Brian, die NatCon, eine der renommiertesten Versammlungen von Nationalkonservativen, sollte am 16. und 17. April am Veranstaltungsort Concert Noble in Brüssel stattfinden. Das Mathias Corvinus Collegium (MCC) Brüssel, dem sie angehören, war Veranstalter der Versammlung. Diese wurde verhindert. Vom wem und warum?

John O’Brian: Angesichts der antidemokratischen Beschwerden der Antifa über die Konferenz übte der Bürgermeister der Sozialistischen Partei Brüssels, Philippe Close, Druck auf den ersten Veranstaltungsort Concert Noble aus, und dieser zog seine Bereitschaft zurück, die Konferenz auszurichten.

Es soll noch ein anderes Verbot gegeben haben?

O’Brian: Ja, unerschrocken sicherten wir uns einen zweiten Veranstaltungsort im Hotel Sofitel. Am späten Montagabend sagte auch das Sofitel ab, nachdem ein zweiter Brüsseler Bürgermeister, Vincent De Wolf, Druck auf das Hotel ausgeübt hatte, womit er in der Brussles Times prahlte.

Am vergangenen Dienstagmorgen dann versammelten sich 500 Delegierte und Journalisten in der Claridge Event Hall, um unter anderem Reden des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, des französischen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour, des deutschen Kardinals Gerhard Müller, des weltweit bekannten ehemaligen Europaabgeordneten Nigel Farage und der ehemaligen britischen Innenministerin Suella Braverman zu hören. Was geschah dann?

O’Brian: Wir fanden einen anderen Veranstaltungsort und öffneten ihn wie geplant am Dienstag morgen, als der Bürgermeister der Sozialistischen Partei Brüssels, Emir Kir, anordnete, die Konferenz abzusagen. Die Gäste waren gekommen, um interessante Ansichten zu einer Reihe von Themen zu hören, von der Landwirtschaft über die Netto-Null-Einwanderung bis hin zur Bedeutung des Nationalstaates, während die Polizei an der Eingangstür den Befehl erteilte, die Veranstaltung zu schließen.

Der sozialistische Bürgermeister der Brüsseler Gemeinde Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, hatte laut Medienberichten erklärt, daß die Gemeinde der Veranstaltung überhaupt nicht zugestimmt habe. Er sei überrumpelt worden und habe erst am frühen Montag abend davon erfahren. „Aus Sicherheitsgründen“ habe er dann ein Verbot der Veranstaltung erlassen. Hatte er noch andere Rechtsgründe genannt?

O’Brian: Er begründete dies nicht nur mit „Sicherheitsbedenken“, sondern auch damit, daß die Vision der NatCon nicht nur ethisch konservativ sei (zum Beispiel die Ablehnung der Legalisierung von Abtreibung, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften), sondern sich auch auf die Verteidigung der „nationalen Souveränität“ konzentriert, was unter anderem eine „euroskeptische“ Haltung impliziert.



Wir setzten die Konferenz fort, während wir Rechtsmittel einlegten – doch die Polizei verhinderte danach, daß jemand in die Versammlung kam, verweigerte den Zutritt zum Essen und blockierte die Eingangstür mit einer Mauer aus Beamten. Zudem wurde zwei französischen Politikern, Éric Zemmour (Reconquête) und Patricia Chagnon (Rassemblement National), die sprechen sollten, der Zutritt verweigert.

Inwiefern war die Sicherheit beeinträchtigt?

O’Brian: Wir hatten Sicherheitsvorkehrungen, aber das Versäumnis der Bürgermeister, für Polizeischutz zu sorgen, war eine Möglichkeit, die Versammlungsorte in Panik zu versetzen. Am Ende waren es 30 Antifa-Leute mit Transparenten, die auftauchten, nicht gerade die Rote Armee, und nichts, was Anlaß zur Sorge gab.

Wer war aus Sicht des Bürgermeisters gefährdet?

O’Brian: Frank Furedi, Exekutivdirektor des MCC Brüssel, bezeichnete die Sicherheitsbedenken des Bürgermeisters gegenüber dem Guardian als „Bullshit“. Ich denke, das ist eine sehr gute Beschreibung der Sicherheitsbedrohung.

Wieviel Polizeikräfte waren vor Ort?

O’Brian: Ich habe gehört, es seien fünf Polizeitransporter gewesen, aber ich kann das nicht bestätigen.

Brussels Police are holding NatCon Brussels 2 hostage. They know that it would be a circus to frog-march us out of here—so they just won’t let people come in.

The conference will continue—either here or elsewhere. pic.twitter.com/L0gq5s9sxS

— Saurabh Sharma 🇺🇸 (@ssharmaUS) April 16, 2024