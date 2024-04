Syrischer Migrant sticht vierjähriges Mädchen in Supermarkt nieder

Anzeige

WANGEN. Ein syrischer Migrant hat am Mittwoch in Baden-Württemberg ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt angegriffen und schwer verletzt. „Der Mann ging bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf das vierjährige Mädchen zu und verletzte es mit einem Messer“, teilte die Polizei mit. Der Angriff ereignete sich in Wangen im Landkreis Ravensburg.

Ein Zeuge konnte den Angreifer, der einen niederländischen Paß besitzt, entwaffnen und verständigte die Sicherheitskräfte. „Das Mädchen wurde unverzüglich operiert und befindet sich inzwischen in einem stabilen Zustand“, heißt es von der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bestand zwischen dem Kind, das mit seiner Mutter unterwegs war, und dem Migranten keine Vorbeziehung.

Bürgermeister bestürzt

Der Angreifer soll im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob der Mann bereits in Deutschland polizeibekannt ist, konnte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT noch nicht sagen.

Bürgermeister Michael Lang zeigte sich schockiert. „Daß ein Kind unvermittelt angegriffen wird ist etwas, was uns alle schockiert und uns unglaublich betroffen macht und bestürzt.“ Der parteilose Politiker gab an, die Familie des Opfers zu kennen. In Wangen leben rund 25.000 Einwohner. (ho)