Trump-Attentat: Anzeige gegen Böhmermann-Mitarbeiter

BERLIN. Der renommierte deutsche Medienanwalt Ralf Höcker hat den Ghostwriter des ZDF-Ideologen Jan Böhmermann, Sebastian Hotz, bei der Staatsanwaltschaft Berlin angezeigt. Mit einem Tweet hatte der Journalist, der sich „El Hotzo“ nennt, öffentlich bedauert, daß Donald Trump beim Attentat von Butler nicht ums Leben kam.

Höcker schrieb auf X: „Damit hat sich Hotz nach § 140 StGB wegen öffentlicher Billigung von Straftaten strafbar gemacht.“ Hotz, der auch für den RBB-Radiosender „Fritz“ arbeitet, hatte unmittelbar nach dem Mordanschlag geschrieben: „Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.“ Eingeleitet hatte der ZDF-Mann, der für Böhmermann auch als Ghostwriter tätig ist, seinen Post mit der Bemerkung: „Den letzten Bus – Donald Trump – leider knapp verpaßt.“

Dear @USCIS, @DHSgov, and @FBI:

Berlin-based German semi-celebrity journalist @elhotzo (Sebastian Hotz, born Jan. 16th 1996 in Forchheim, Germany, currently probably living in Berlin-Wedding) asks in the attached tweet between the lines, what the last bus and @realDonaldTrump… pic.twitter.com/HwWNbzfVWm

— Prof. Dr. Ralf Höcker (@Ralf_Hoecker) July 14, 2024