Der Club „Pony“ auf Sylt, in dessen Außenbereich Partygäste ein ausländerfeindliches Lied gesungen haben, pro-palästinensische Demonstranten vor dem Institut für Sozialwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität und Demonstranten auf einer sogenannten Islamisten-Demo in Hamburg (v.l.): In allen drei Fällen spielten Studenten eine Hauptrolle Fotos: picture alliance/dpa | Lea Sarah Albert / picture alliance/dpa | Soeren Stache / picture alliance / epd-bild | Stephan Wallocha Montage: JF