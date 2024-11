Regierungschaos in Deutschland: Scholz klebt an seinem Sessel

Anzeige

11.03 Uhr: Warum will die Unionsfraktion kein konstruktives Mißtrauensvotum beantragen, um den Kanzler zu stürzen? „Man will sich selbstverständlich nicht aus Sicht der Union von der AfD oder anderen Fraktionen abhängig machen“, schätzte Politikwissenschaftler Volker Kronenberg im Gespräch mit dem Parlamentssender Phoenix ein.

10.58 Uhr: Kanzler Scholz verliert die Fassung. Am Tag nach dem Rauswurf der FDP aus der Regierung unterstellt er Christian Lindner, „gesellschaftliche Brandstiftung“ zu betreiben. Scholz forderte dabei offenbar die Aufnahme neuer Massenschulden, um die Ukraine zu unterstützen. „Wenn man jetzt zu der Überzeugung kommt, das müssen wir einfach mal so nebenbei ausschwitzen, dann zündet man das Land an“, sagte er mit Blick auf die Lage in der Ukraine.

10.56 Uhr: Neuer Posten für Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Die Antifa-Sympathisantin soll nun bis auf Weiteres auch noch das Justizressort übernehmen. Damit wäre sie auch Verfassungsministerin. Zuletzt sorgte sie allerdings eher mit Verstößen gegen die Verfassung für Aufsehen. Etwa beim vorläufig gescheiterten Verbot des Compact-Magazins.

10.51 Uhr: Nun bitten Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger den Kanzler auch formal um Entlassung. Beide FDP-Politiker begründeten ihren Schritt mit der von ihrer Partei geforderten Wirtschaftswende. „Die Verrohung der Debattenkultur in den letzten Jahren fällt nicht zufällig in eine Zeit wirtschaftlicher Rückschläge“, betonte Buschmann in seinem Rücktrittschreiben. „In einem solchen Umfeld gedeihen die Prinzipien des Rechts und der Humanität nicht gut.“

10.41 Uhr: Wie geht es nun weiter mit der Regierung? JF-Redakteur Vadim Derksen stellt drei mögliche Szenarien vor.

Regierungskrise: Die Ampel zerbricht spektakulär, Kanzler Scholz klammert sich an sein Amt und die Opposition fordert schnelle Neuwahlen. Hier drei Szenarien, wie es weitergehen könnte! Liveticker auf https://t.co/P1ISVlQgNS! #ampelaus pic.twitter.com/jQdjwGdlwv — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) November 7, 2024

10.37 Uhr: Friedrich Merz setzt dem Kanzler offenbar auch persönlich die Pistole auf die Brust. Um 12:30 sollen sich der CDU-Chef und der SPD-Politiker zum gemeinsamen Gespräch treffen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf das CDU-Präsidium. Die Vertrauensfrage soll als Bedingung für weitere Verhandlungen dienen, etwa zum Bundeshaushalt oder zu einzelnen Gesetzesvorhaben.

10.31 Uhr: Pressekonferenz reiht sich heute an Pressekonferenz. Um 13 Uhr will Vize-Kanzler Robert Habeck sich zur aktuellen Lage äußern. Bereits gestern hatte er die Bürger verzweifelt aufgefordert, nun nicht das Vertrauen in die Demokratie zu verlieren. Das allerdings braucht er gar nicht zu befürchten. Die Mehrheit der Bundesbürger wünscht sich laut jüngsten Umfragen schnelle Neuwahlen.

Bundesminister #Habeck: „Inmitten der großen geopolitischen Herausforderungen ist die Regierungskoalition mit der FDP zerbrochen. Bis zu einer zügigen Neuwahl werde ich mit großer Entschlossenheit die Regierungsgeschäfte weiterführen, um das Land handlungsfähig zu halten.“ pic.twitter.com/sf2mZ8zKcs — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) November 7, 2024

10.29 Uhr: Gegen 11 Uhr will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußern. Wird er überparteilich agieren? Am Nachmittag stellt er den FDP-Ministern – außer dem ausgetretenen Volker Wissing – ihre Entlassungspapiere aus.

10.25 Uhr: CSU-Chef Markus Söder will Neuwahlen noch im Januar. „Taktische Verzögerungen darf es nicht geben. Die Vertrauensfrage muß sofort und nicht erst im nächsten Jahr gestellt werden“, schreibt er auf X.

Die #Ampel ist Geschichte. Jetzt darf keine Zeit mehr verloren werden. Deutschland braucht rasch #Neuwahlen und eine neue Regierung. Taktische Verzögerungen darf es nicht geben. Die #Vertrauensfrage muss sofort und nicht erst im nächsten Jahr gestellt werden. Damit könnten… pic.twitter.com/2yxg9j3CJS — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 7, 2024

10.23 Uhr: Auch die FDP drängt auf rasche Neuwahlen. „Deutschland braucht jetzt schnell Klarheit. Der Kanzler sollte daher schnellstmöglich die Vertrauensfrage stellen“, schrieb Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, auf X.

Deutschland braucht jetzt schnell Klarheit. Der Kanzler sollte daher schnellstmöglich die Vertrauensfrage stellen. — Christian Dürr (@christianduerr) November 7, 2024



10.19 Uhr: Der Plan von Kanzler Scholz, die Vertrauensfrage erst im Januar zu stellen, zieht weiter heftige Kritik auf sich. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht sprach von „politischer Insolvenzverschleppung“. Sie forderte den Noch-Kanzler dazu auf, die Vertrauensfrage sofort zu stellen. Ähnlich hatten sich zuvor auch Unionsfraktionschef Merz, die AfD und auch die FDP geäußert.

Die #Ampel hat Deutschland in eine schwere Krise geführt. Olaf #Scholz sollte jetzt die #Vertrauensfrage stellen und nicht erst im neuen Jahr. Der Zeitplan des Kanzlers ist politische Insolvenzverschleppung.https://t.co/yo3neKbmAd — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) November 7, 2024

10.15 Uhr: Im Bundestag zeichnet sich der erste Test für die FDP nach dem Regierungsbruch an. Die AfD-Fraktionsvize im Bundestag, Beatrix von Storch, hat angekündigt, die AfD werde einem Unionsantrag zur Verschärfung des Aufenthaltsgesetzes zuzustimmen. Darin fordern CDU und CSU die Aussetzung des Familiennachzuges sowie neue Abschiebebefugnisse für die Bundespolizei. „Da werden wir sehen, ob die FDP nur aus Ampel-Disziplin den Migrationswahnsinn getragen hat oder aus Überzeugung“, teilte von Storch auf X mit.

Eigentlich soll der Antrag heute noch im Plenum des Bundestages debattiert werden. Allerdings ist ab 11 Uhr eine Sitzungsunterbrechung angekündigt. Was heute also wirklich noch im Parlament passiert, ist völlig unklar.

Das kann morgen KRACHEN! Die AfD wird dem Unionsantrag „Zur Begrenzung des illegalen Zustroms von Drittstaatsangehörigen“

zustimmen. Da werden wir sehen, ob die FDP nur aus Ampel-Disziplin den Migrationswahnsinn getragen hat oder aus Überzeugung. DAS GESETZ GEHT DURCH- wenn… — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) November 6, 2024

10.07 Uhr: Jörg Kukies soll neuer Finanzminister werden. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, der Posten solle mit Robert Habeck besetzt werden. Kukies gilt als enger Berater des Kanzlers. Scholz will sich offenbar den ganzen Einfluß auf das Ministerium sichern.

10.05 Uhr: Wissings FDP-Staatssekretäre wollen ihn nicht länger unterstützen. Daniela Kluckert, Oliver Luksic und Gero Hocker baten Wissing „sofort“ um Entlassung gebeten, berichtet die Bild. „Unser Land braucht schnell einen Neuanfang und geordnete politische Verhältnisse. Wir haben nach seiner einsamen Entscheidung kein Vertrauen mehr in Volker Wissing.“

10.00 Uhr: In deutlichen Worten kritisiert Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) die Rede des Bundeskanzlers Scholz nach dem Regierungsbruch. „Wer von einem Koalitionspartner verlangt, seine Würde an der Garderobe des Kanzleramtes abzugeben, ist eines Regierungschefs unwürdig“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X. Dem Kanzler wünsche der FDP-Vizechef „gute Reise und eine schnellstmögliche Ablösung“.

9.55 Uhr: Auch wichtige Wirtschaftsverbände fordern zügige Neuwahlen. „Eine monatelange Hängepartie und politischen Stillstand können wir uns nicht leisten“, sagte etwa der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der chemischen Industrie, Wolfgang Große Entrup, dem Handelsblatt. „Für die Erneuerung des Wirtschaftsstandort Deutschland dürfen wir keine Zeit verlieren.“ Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA wurde deutlich: „Jeder weitere Tag mit dieser Bundesregierung ist ein verlorener Tag.“

9.45 Uhr: Die Unionsfraktion im Bundestag will nicht bis Januar warten. Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) forderte den Bundeskanzler dazu auf, spätestens Anfang nächster Woche die Vertrauensfrage zu stellen. „Das Ende gestern Abend ist das Ende der Ampel und damit das Ende dieser Wahlperiode“, sagte er nach der Sondersitzung der Fraktion. Zugleich bot Merz der Bundesregierung eine punktuelle Zusammenarbeit an, falls Bundeskanzler Scholz den Weg zu schnellen Neuwahlen macht.

9.30 Uhr: Regierungschaos in Deutschland: Die Ampel zerbricht, nachdem Kanzler Olaf Scholz ultimativ fordert, die Schuldenbremse auszusetzen. Doch der SPD-Politiker klebt weiter an seinem Amt. Die Vertrauensfrage will er erst im Januar stellen. Der Opposition reicht das nicht.

9.00 Uhr: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat seinen Austritt aus der FDP angekündigt. „Ich habe mir schon immer eine etwas konstruktivere Zusammenarbeit in der Ampel gewünscht“, begründete er den Schritt am Donnerstag morgen bei einer Pressekonferenz. Als einziger FDP-Minister habe er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mitgeteilt, in der Regierung bleiben zu wollen. Wissing betonte, mit seiner Entscheidung keine Belastung für seine Partei sein zu wollen, und erklärte, keiner anderen Partei beizutreten. „Ich möchte mir selbst treu bleiben.“

Wissing war von 2011 bis 2024 FDP-Chef in Rheinland-Pfalz. Auf seine Amtszeit fiel der Eintritt der Partei in die Ampel-Koalition im Jahr 2016, die in Mainz bis heute besteht. Bis zu seinem Wechsel nach Berlin hatte Wissing das Landeswirtschafts- und Verkehrsressort inne.

6.00 Uhr: Der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich hat das Ampel-Aus begrüßt. „Endlich das Ende ohne Schrecken“, sagte Kemmerich der JUNGEN FREIHEIT. „Das Spiel, sich gegenseitig jetzt den Schwarzen Peter zuzuspielen, sollte nicht davon ablenken, daß Lindner und die FDP den längst überfälligen Neustart für Deutschland einfordern.“ Der Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsident resümierte: „Ein guter Tag für Deutschland.“

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte kurz zuvor seinen Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen. „Es gibt keine Vertrauensbasis“, summierte der Kanzler seine Entscheidung. Lindner warf ihm einen „kalkulierten Bruch dieser Koalition“ vor.

Freude brach bei den AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla aus. „Das Ende der Ampel ist eine Befreiung für unser Land“, teilte das Duo mit. „Das Aus für die selbsternannte ‘Fortschrittskoalition‘, die Deutschland mit großen Schritten an den wirtschaftlichen Abgrund geführt hat, war mehr als überfällig.“ Weidel und Chrupalla forderten Scholz dazu auf, „umgehend die Vertrauensfrage“ zu stellen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommentierte auf X: „Die Ampel ist Geschichte.“ Er forderte den Kanzler ebenfalls auf, rasch die Vertrauensfrage zu stellen. „Taktische Verzögerungen darf es nicht geben.“

Scholz will am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen. Wenn der Bundestag die Vertrauensfrage mit Nein beantwortet, hat der Kanzler keine Mehrheit mehr und kann dem Bundespräsidenten vorschlagen, das Parlament aufzulösen. Dann müssen binnen 60 Tagen Neuwahlen stattfinden. Demnach käme es im März zu Neuwahlen.