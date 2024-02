Peter Fischer wettert gegen die AfD und kassiert Anzeigen

Anzeige

FRANKFURT AM MAIN. Nach den öffentlichen Gewaltaufrufen von Eintracht Frankfurts Ehrenpräsidenten Peter Fischer sind mehrere Strafanzeigen gegen den 67jährigen eingegangen. Fischer hatte am vergangenen Montag gegenüber RTL mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte der AfD, insbesondere in Ostdeutschland, gesagt: „Jeder Vierte oder jeder Fünfte auf der Straße ist ein Nazi.“ Zudem forderte er, AfD-Wählern „die Türen und die Tore einzurennen“ und ihnen „Ohrfeigen zu geben“. Dazu die Bitte: „Kotzt ihnen ins Gesicht!“

Ich habe heute Strafanzeige gegen Herrn Fischer wg. Volksverhetzung (130 StGB) und Aufforderung zu einer Straftat (111 StGB) erstattet. Eine solche Verrohung der politischen Auseinandersetzung ist m.E. inakzeptabel. . https://t.co/aYDV3VsWcl — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) February 7, 2024

Der emeritierte Volkswirtschaftsprofessor Ulrich van Suntum leitet nun rechtliche Schritte gegen Fischer ein. Eine solche Verrohung der politischen Auseinandersetzung sei „inakzeptabel“. Auch die AfD-Bundestagsabgeordnete Barbara Benkstein erstattete Anzeige gegen den Ex-Präsidenten der Eintracht. Sie wolle damit AfD-Wähler „vor derartigen Auswüchsen schützen. Denn sie sind nicht wie Fischer von Haß, sondern von Sorge um unser Land getrieben“.

Fischer: „Es verträgt sich nicht mit unserer Satzung, AfD zu wählen“

Bereits in der Vergangenheit fiel Fischer mit drastischen Äußerungen dieser Art auf. Bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Attentats in Hanau im August 2020 sagte Fischer: „90.000 Mitglieder in meinem Verein sind gegen diese scheiß Rassisten, gegen diese scheiß AfD, sie zeigen klare Kante: Wir wollen keine Nazis. Wir brauchen euch braunen Sumpf nicht.“ Infolgedessen hatten die damaligen Landessprecher der hessischen AfD, Klaus Herrmann und Robert Lambrou, Strafanzeige gegen Fischer gestellt, das Verfahren wurde jedoch eingestellt.

2018, kurz nachdem die AfD zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen war, hatte Fischer öffentlich gefordert, AfD-Wählern die Mitgliedschaft bei Eintracht Frankfurt zu verwehren. „Es verträgt sich nicht mit unserer Satzung, AfD zu wählen“, sagte er damals der FAZ. (st)