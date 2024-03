Migrantin rastet in Bahnhof aus und verletzt vier Menschen

Anzeige

MAGDEBURG. Eine Afrikanerin hat am Freitag im Magdeburger Hauptbahnhof mehrere Menschen attackiert und zum Teil verletzt. Der Streit wurde offenbar durch eine Fahrkartenkontrolle ausgelöst, wie die Bundespolizei berichtet.

Eine Zugbegleiterin kontrollierte im Regionalzug von Schönebeck (Elbe) nach Magdeburg die Fahrtickets der aus Mali stammenden Frau. Nachdem sie festgestellt hatte, daß diese keinen gültigen Fahrschein besaß, informierte sie die Leitstelle der Bahn. Die Frau sollte am Bahnhof Magdeburg den Zug verlassen und dadurch von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden.

Zwei Polizisten verletzt

Als der Zug schließlich im Bahnhof hielt, brachte die Zugbegleiterin das Gepäck der Frau auf den Bahnsteig. Kurz darauf wurde sie von der Malierin attackiert. Die 39jährige Schwarzfahrerin schlug der Kontrolleurin die Brille aus dem Gesicht und griff ihr an den Hals, wobei sie deutliche Kratzspuren im Gesicht und an der Kehle hinterließ.

Eine Streife der Bundespolizei, die währenddessen am Bahnhof angekommen war, um den Fall aufzunehmen, griff daraufhin ein. Einer Beamtin schlug die Malierin dabei mit dem Ellenbogen ins Gesicht. „Eine weitere 37jährige Zugbegleiterin, die ihrer Kollegin helfen wollte, wurde durch die Angreiferin am Bein getreten. Die Bundespolizisten versuchten sofort diesen Angriff zu unterbinden, jedoch ließ sich die malische Staatsangehörige, angetrieben von ihrem Zorn, nicht so leicht beruhigen“, berichtet ein Sprecher der Polizei gegenüber der Bild.

Malierin hält sich unerlaubt im Land auf

Einem anderen Beamten biß die Frau in den Unterarm, bei ihm wurden später deutliche Bißspuren festgestellt. Die Polizisten fesselten die Frau schließlich und brachten sie auf ein Polizeirevier. „Bei der Überprüfung der aufgefundenen Duldung der Festgenommen stellten die Bundespolizisten weiterhin fest, daß jene seit Februar dieses Jahres abgelaufen ist und sie sich somit vermutlich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält“, betonte der Polizeisprecher.

Eine direkte Erklärung für den Gewaltausbruch gibt es bislang nicht. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest fielen negativ aus. Die verletzten Polizeibeamten mußten den Dienst abbrechen und begaben sich in ärztliche Behandlung.

Auch die beiden Zugbegleiterinnen standen unter Schock und mußten die Arbeit zunächst einstellen. Auf die Tatverdächtige kommen nun Ermittlungen wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und wegen des Verdachts auf illegalen Aufenthalt zu. (lb)