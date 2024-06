Linke Autorin Emcke will Kritik an Klima-Thesen „abschaffen“

BERLIN. Die bekannte linke Autorin Carolin Emcke hat in einem Podiumsgespräch gefordert, keine öffentlichen Diskussionen mehr mit Kritikern der Klimakrisen-These zu führen. „Wir müssen aufhören“, an Pro-Contra-Formaten teilzunehmen, sagte sie auf der Republica, einer großen linken Konferenz, die jährlich in Berlin stattfindet.

Emcke beschränkte ihre Forderung nicht auf den Klimawandel. „Es wird uns beständig vorgemacht, es gebe zu allen Fragen gleichermaßen wertige, gleichermaßen vernünftige einander widersprechende Positionen“, führte sie aus. Diesen „Bullshit“ müßten „wir abschaffen“. Welche Fragen sie neben dem Klima meinte, ließ die Publizistin offen.