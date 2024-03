In Sachsen kündigt sich ein Wahlhammer an

Anzeige

DRESDEN. Die neue Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für Sachsen schürt bei SPD (sechs Prozent), Grünen und Linken (jeweils fünf Prozent) Ängste um den Wiedereinzug in den Landtag. Nach derzeitigem Stand ist es nicht ausgeschlossen, daß ihre Fraktionen das Parlament verlassen müssen. In etwas mehr als fünf Monaten, am 1. September, wird im Freistaat gewählt.

Unabhängig davon hat die schwarz-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 30 Prozent) derzeit keine Mehrheit mehr. Die drei Partner kommen zusammen nur noch auf 41 Prozent der Stimmen.

Erstmals hat Insa das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei seiner Umfrage für Sachsen berücksichtigt. Demnach würde es elf Prozent erhalten und könnte zum Zünglein an der Waage werden. Erst recht, wenn SPD, Linke und Grüne tatsächlich an der Fünfprozenthürde scheitern. Dann gäbe es ein Drei-Fraktionen-Parlament, in dem die neue Partei zwischen CDU und AfD als Koalitionspartner wählen könnte.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen (#ltwsn) • INSA für BILD: AfD 34 % | CDU 30 % | BSW 11 % | SPD 6 % | DIE LINKE 5 % | GRÜNE 5 % | FREIE WÄHLER 3 % | FDP 2 % | Sonstige 4 %

➤ Verlauf: https://t.co/keFLfal1Fl

🗓️Nächste Landtagswahl: 1. September 2024 pic.twitter.com/a2JRhQuXoY — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) March 19, 2024

Nur Viererbündnis hält Sachsen-CDU an der Macht

Denn, selbst wenn SPD und Grüne im Landtag blieben, bräuchte Kretschmer mindestens einen weiteren Koalitionspartner, also ein Viererbündnis, um sein Amt zu behalten. Ganz knapp reichen könnte es auch für eine CDU-SPD-Linke-Grüne-Koalition, die zusammen auf 46 Prozent kommt. Denn AfD und BSW stehen addiert bei 45 Prozent.

Eine große Koalition mit der AfD schließt der CDU-Politiker aus. Diese bleibt mit 34 Prozent stabil vorn. Im Vergleich zur vergangenen Insa-Umfrage vom August, als das BSW noch nicht berücksichtigt war, verliert sie lediglich einen Punkt. Beobachter hatten vorausgesagt, die Wagenknecht-Partei würde vor allem der AfD schaden. Doch nun zeigt sich: Größter Verlierer wäre die Linke – sie sackt um satte vier Punkte von neun auf fünf Prozent nach unten.

Keine Rolle in Sachsen spielen Freie Wähler (drei Prozent) und FDP (zwei Prozent). Alle weiteren Parteien zusammen erreichen vier Prozent. (fh)