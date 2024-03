Hamburger Polizei faßt mutmaßlichen spanischen Sex-Täter

Anzeige

HAMBURG. Die Bundespolizei in Hamburg hat am Dienstag einen bereits polizeibekannten spanischen Obdachlosen in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen, dem mehrere schwere Straftaten vorgeworfen werden. Die Beamten erkannten den Verdächtigten bei einem zivilen Fahndungseinsatz gegen Taschendiebe am Hamburger Hauptbahnhof.

Nach der Festnahme stellte sich heraus, daß gegen den Mann wegen zahlreicher weiterer Straftaten in Bremen, Hamburg und Stuttgart ermittelt wird. Der 42jährige soll zudem unter anderem Anfang April in Bielefeld eine 21jährige Frau sexuell mißbraucht haben, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Spanier sei dabei extrem brutal vorgegangen und habe gedroht, die Frau zu töten.

Zum Zeitpunkt seiner Festnahme hatte der Verdächtige 1,78 Promille Alkohol im Blut. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Behörden vermuten eine Fluchtgefahr, da der 42jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. (st)