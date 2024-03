Es ist einsam um Michael Roth (SPD) geworden. Der Vorsitzende des Auswärtiges Ausschusses hängt die Politik an den Nagel. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –

Geht es in der SPD-Fraktion zu wie in einem Kühlschrank?

Der Rußland-Streit in der SPD eskaliert. Der Rückzug des Außenpolitikers Roth gibt Einblicke ins Mobbing in der Fraktion. Gegrüßt werde er nicht, er fühle sich dort wie in einem „Kühlschrank“.