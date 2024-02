Berliner Polizei sucht diesen „männlich gelesenen“ Schläger

Gesuchter Schläger und Polizeiwagen in Berlin Foto: Woker Sprachqautsch in der Hauptstadt Fotos: Polizei Berlin / picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch Montage: JF

Die Gewalt in der Hauptstadt nimmt zu, fast täglich kommt es zu Vergewaltigungen und Messerstechereien. Die Berliner Polizei setzt allerdings woke Prioritäten. Schwulenfeindliche Schläger in arabischer Kleidung sind für die Sicherheitskräfte von nun an „männlich gelesene Personen“.