AfD verliert Sperrminorität: Wahlleiter ändert Sitzverteilung

AfD-Chef Jörg Urban und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Wahlabend: Falsche Sitzverteilung? Foto: picture alliance / dts-Agentur

„Softwarefehler“ in Sachsen

Die AfD erreicht mit 41 Abgeordneten die Sperrminorität in Sachsen. Doch der Wahlleiter gibt nun an, er habe sich verrechnet. Die AfD verliert den entscheidenden Sitz an die SPD, könnte ihn aber anders und völlig unerwartet zurückholen.