Warum die Thüringer AfD Georg Restles „Monitor“ ausschließt

ERFURT. Der Leiter des linken WDR-Magazins „Monitor“, Georg Restle, hat sich darüber beklagt, daß die AfD-Thüringen die Mitarbeiter seines Formats nicht für den kommenden Parteitag akkreditiert hat. Die Entscheidung sei ein „Offenbarungseid eines rechtsextremen AfD-Landesverbandes, der zeigt, was die Partei von kritischem Journalismus und Meinungsfreiheit in diesem Land hält“, schimpfte Restle.

AfD Thüringen will Monitor nicht von Parteitag berichten lassen. „Offenbarungseid eines rechtsextremen Landesverbands, der zeigt, was die Partei von kritischem Journalismus und Meinungsfreiheit in diesem Land hält.“ https://t.co/5z6GUUFoDp

— Georg Restle (@georgrestle) November 15, 2023