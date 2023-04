Ostelsheimer wählen syrischen Flüchtling zum Bürgermeister

Anzeige



OSTELSHEIM. Bewohner der schwäbischen Gemeinde Ostelsheim haben einen syrischen Einwanderer zum Bürgermeister gewählt. Ryyan Alshebl, der 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, erhielt mit 55,41 Prozent die Mehrheit der Stimmen. Damit ist er wohl der erste syrische Bürgermeister im Südwesten der Bundesrepublik.

Der 29jährige war als parteiunabhängiger Kandidat angetreten. Privat ist er Mitglied bei den Grünen, wie er auf seiner Internetseite erklärt, wo er auch seinen Lebensweg und die Flucht aus seinem Heimatland skizziert.

Flüchtling Alshebl setzt sich gegen Konkurrenz durch

In der 2.500-Einwohner Gemeinde Ostelsheim lebt Alshebl indes gar nicht. Er arbeitet in der Nachbargemeinde Althengstett als Verwaltungsangestellter im dortigen Rathaus. Nach eigenen Angaben will er aber bald in das zum baden-württembergischen Landkreis gehörende Dörfchen ziehen, dem er nun vorsteht.

Damit löst der Syrer den bisherigen Amtsinhaber Jürgen Fuchs ab. Bei der Wahl setzte er sich zudem gegen die ebenfalls parteilosen Kandidaten Marco Strauß und Mathias Fey durch. (zit)