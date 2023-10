Verfassungsgericht verbietet Wiederaufnahme von Strafverfahren

Verfassungsrechtliche Bedenken bereits vor Inkrafttreten

Bereits vor Inkrafttreten der neuen Vorschrift hatten Verfassungsjuristen, Strafrechtler, Anwaltsverbände, das Bundesjustizministerium und der Bundespräsident verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Die neue Regelung würde gegen den Grundsatz „ne bis in idem“ („nicht zweimal in derselben Sache“) in Art. 103 Abs. 3 Grundgesetz verstoßen. Demnach ist eine doppelte Bestrafung in der gleichen Sache sowie die erneute Strafverfolgung in gleicher Sache nicht zulässig