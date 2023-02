Jeder vierte Ukrainer will auch nach dem Krieg in Deutschland bleiben

Anzeige







BERLIN. Rund ein Viertel der ukrainischen Flüchtlinge plant, auch nach dem Ende des Krieges in ihrem Heimatland nicht dorthin zurückzukehren. Bei einer Studie, an der unter anderem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beteiligt ist, gaben rund 26 der Befragten Prozent an, für immer in Deutschland bleiben zu wollen.

Etwa elf Prozent bekundeten, noch einige Jahre hierbleiben zu wollen. Rund zwei Prozent planen, in höchstens einem Jahr in die Ukraine zurückzukehren. 34 Prozent gaben an, nur noch das Kriegsende abzuwarten und dann heimzukehren. Der Rest ist unentschlossen.

„Die Geflüchteten äußern Unterstützungsbedarf insbesondere beim Erlernen der deutschen Sprache“, schilderten die an der Erhebung beteiligten Forscher. Außerdem benötigten sie Hilfe bei der Arbeitssuche, der medizinischen Versorgung sowie der Wohnungssuche.

Die wenigsten haben gute Sprachkenntnisse

Gute Deutschkenntnisse haben aktuell rund vier Prozent der ukrainischen Flüchtlinge. Die Hälfte besucht Sprachkurse. Fast 60 Prozent der Kinder, die mindestens drei Jahre alt sind, gehen zudem in eine hiesige Kita. Von den Ukrainern im erwerbsfähigen Alter haben rund 17 Prozent eine Arbeitsstelle. 72 Prozent haben zudem einen Hochschulabschluß.

Fast drei Viertel der Migranten leben in privaten Unterkünften. Neun Prozent wohnen in einer Unterkunft für Flüchtlinge, 17 Prozent in Hotels. Mit 60 Prozent der häufigste Grund für Ukrainer, in Deutschland Zuflucht zu suchen, waren laut der Studie Familie oder Freunde, die bereits zuvor hier lebten.

Vor allem Frauen zieht es nach Deutschland

Rund 29 Prozent gaben an, sich wegen der „Achtung der Menschenrechte“ für die Bundesrepublik entschieden zu haben. 22 Prozent nannten das hiesige Wohlfahrtssystem als Grund. Für jeweils zwölf Prozent waren das deutsche Bildungssystem und die „Willkommenskultur“ ausschlaggebend. Zehn Prozent führen die wirtschaftliche Lage in Deutschland an.

Etwa 80 Prozent aller volljährigen Flüchtlinge aus der Ukraine sind Frauen. Drei Viertel von ihnen kamen ohne Partner nach Deutschland, die Hälfte mit Kind. (zit)