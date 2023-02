Das Islamische Zentrum in Hamburg: Versucht der Iran über den Verein Einfluß zu nehmen? Foto: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Abgeordnete fordern Schließung von Islam-Zentrum in Hamburg

Ist das Islamische Zentrum in Hamburg der verlängerte Arm des iranischen Regimes in Deutschland? Abgeordnete von CDU und Grünen üben scharfe Kritik an dem zur Blauen Moschee gehörenden Verein und fordern ein hartes Vorgehen.