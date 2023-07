„Scheiß Deutscher, ich töte dich“ – Bewaffneter Syrer bleibt auf freiem Fuß

Anzeige

NEUBRANDENBURG. Bürger der mecklenburg-vorpommerischen Stadt Neubrandenburg haben über einen Mann geklagt, der offenbar immer wieder mit einem Messer Einwohner bedroht. Dennoch bleibt der verdächtige Syrer auf freiem Fuß, wie der Nordkurier berichtete.

So schilderte ein Neubrandenburger dem Nachrichtenportal, er sei am vergangenen Donnerstag mit seinem Hund spazieren gegangen, als ein junger Mann auf ihn zugekommen und vor ihm stehengeblieben sei. Der Fremde habe ihn am Gürtel gepackt und gesagt: „Scheiß Deutscher, ich töte dich.“

Verdächtiger versuchte, auf Autofahrer einzustechen

Sein Hund habe sich beschützend vor sein Herrchen gestellt. Der Angreifer soll sich nach erneuter Aufforderung schließlich zurückgezogen und dabei weitere Drohungen ausgesprochen haben.

Nur 20 Minuten später suchte sich der Syrer mutmaßlich das nächste Opfer. So soll er sich auf ein Auto an einer Kreuzung gestürzt und versucht haben, durch das offene Fenster mit einer rund zehn Zentimeter langen Klinge auf den Mann im Wagen einzustechen. Diesem sei es jedoch gelungen, zu flüchten.

Syrer soll schon zuvor Passanten bedroht haben

Bereits am 19. Juni soll der Verdächtige Passanten mit einem Messer bedroht haben. Damals wurde der Syrer in Gewahrsam genommen, aber wieder laufen gelassen. Laut den Beamten fehlen für die Beantragung eines Haftbefehls die Voraussetzungen.

Der Migrant habe jedoch eine Gefährderansprache erhalten. Er wisse nun, daß sein Handeln gesetzeswidrig sei und er solche Aktionen künftig unterlassen müsse.

Zuletzt hatte der Fall eines syrischen Asylbewerbers in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Der 32jährige stach Anfang Juni mit einem Messer auf mehrere Menschen auf einem Spielplatz in Annecy ein. (zit)