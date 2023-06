Syrer verletzt sechs Kinder bei Messerattacke in Frankreich

Anzeige

ANNECY. Ein Messerangreifer hat in Frankreich insgesamt sieben Personen zum Teil schwer verletzt. Laut der Zeitung Le Dauphiné libéré handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen syrischen Asylbewerber, der 1991 geboren wurde.

Offenbar ereignete sich die Tat am Donnerstag in einem Park in Annecy, im Osten des Landes. Bei den minderjährigen Opfern handle es sich um Kinder, die etwa drei Jahre alt sind. Drei von ihnen sollen schwer verletzt sein.

Dieses Video zeigt einen syrischen Asylbewerber, der in Frankreich auf Kinder einsticht. Es sind schreckliche Bilder und nichts für schwache Nerven, ich finde aber, dass man sie bewusst zeigen muss. Es ist nur noch geisteskrank, was hier abgeht. #Annecy pic.twitter.com/Jt8xtZzzg6 — Jan A. Karon (@jannibal_) June 8, 2023

Mittlerweile ist ein Video aufgetaucht, das den Angreifer zeigen soll. Man sieht, wie er auf einem Spielplatz immer wieder auf Personen losgeht. Frauen schreien und stellen sich schützend vor die Kinder.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023



Als sich die Tat ereignete, sollen sie auf einem Spielplatz gespielt haben. Innenminister Gérald Darmanin teilte mit, daß der Verdächtige von der Polizei festgenommen wurde. (zit)