Franken: Syrer sticht Frau und Tochter nieder

Anzeige

HERSBRUCK. Im mittelfränkischen Hersbruck hat die Polizei einen 40 Jahre alten Syrer festgenommen und Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Der Mann steht unter Verdacht, seine syrische Ehefrau und seine 15jährige Tochter mit einem Messer angegriffen zu haben, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Demnach soll sich die Tat am Donnerstagabend in einer Grünanlage am Hersbrucker Plärrer ereignet haben. Sowohl die 34 Jahre alte Frau als auch das Mädchen seien bei dem Angriff schwer verletzt worden. Beide sind laut Polizei aktuell nicht vernehmungsfähig, befinden sich aber nicht in akuter Lebensgefahr.

Syrer flüchtet vom Tatort

Der mutmaßliche Täter sei zunächst zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Im Zuge einer großangelegten Fahndung habe ihn die Polizei wenig später in der Hersbrucker Innenstadt festnehmen können. Auch ein Messer, bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handelt, hätten die Einsatzkräfte noch am Abend sichergestellt.

Sowohl der genaue Tathergang als auch das Motiv seien aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige soll seit geraumer Zeit von seiner Frau getrennt gelebt haben, gab die Polizei an. (dh)