Spahn: AfD verrät Deutschland

Anzeige

BERLIN. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn hat der AfD Landesverrat vorgeworfen, weil sie Wladimir Putin unterstütze. Die Partei werde „in Teilen von Putin finanziert“ und rede dem russischen Präsidenten nach dem Mund, sagte er am Dienstag abend in der ZDF-Talkrunde von Markus Lanz. Der frühere Bundesgesundheitsminister attackierte die AfD weiter: „Das ist auch ein Stück Verrat am eigenen Land.“ Putin sei ein Kriegstreiber, „der Millionen auf dem Gewissen hat was Vergewaltigung und Mord angeht, auch Kinderentführugen aus der Ukraine“.

Viele Menschen wählen die AfD vor allem wegen Themen wie Migration, Klimaschutz, „Heizhammer“ und der Inflation, führte Spahn aus. „Das treibt die Leute um.“ Es reiche nicht, wenn die Ampel-Regierung ihre Politik den Menschen besser erkläre. Wenn die Ampel auf Dauer Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung mache, werde es „echt schwere Zeiten geben“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Wahlkampagne des AfD-Kandidaten Robert Sesselmanns in Sonneberg sei ausschließlich mit bundespolitischen Themen geführt worden. Migration und Heizung sind laut Spahn kein „Kulturkampf“, sondern „reguläre politische Themen, über die wir diskutieren“, aber die auch zur gesellschaftlichen Spaltung führen könnten. Der kleinere Teil seiner Wähler sei rechtsradikal. Die politische Auseinandersetzung solle sich an der Sache orientieren und nicht emotionalisieren und moralisieren. (ca)