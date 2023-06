Orbán: EU macht Schleppern das Leben leicht

BUDAPEST. Der ungarische Ministerpräsident, Viktor Orbán (Fidesz) , hat den EU-Asylkompromiß scharf kritisiert. „Es ist ein Pull-Faktor, die Botschaft an die Schleuser: Macht weiter so. Wir kommen hier zurecht, wir werden sie verteilen. Kommt einfach“, sagte er im Interview mit der Bild -Zeitung.

Orbán: „Ihr seid stolz darauf, ein Land von Neuankömmlingen zu werden“

In einem anderen Interview mit der Welt verteidigte er sich gegen den Vorwurf, an der Seite Putins zu stehen. „Ich kämpfe für Ungarn. Ich kümmere mich nicht um Putin. Ich kümmere mich nicht um Rußland. Was ich tue, ist gut für Ungarn.“ Er zeigte sich skeptisch, ob die Ukraine den Krieg militärisch gewinnen könne und prognostizierte, daß Kiew die Soldaten schneller ausgehen würden als Moskau. Die Ukrainer hätten „das Recht, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden, ob sie in den Krieg ziehen oder nicht. Unser Recht ist es auch, Waffen und Geld zu geben oder nicht. Wir möchten Frieden haben.“