Schwerer Autounfall nach Klima-Blockade in Nürnberg

NÜRNBERG. Im Zusammenhang mit einer Klima-Blockade in Nürnberg ist es zu einem schweren Autounfall gekommen. Ein in Autofahrer übersah offenbar das Stauende und raste mit seinem Fahrzeug in einen LKW. Ein 31jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Fahrbahn konnte erst nach fünf Stunden wieder freigegeben werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Klima-Radikalen ein, die für den Stau verantwortlich waren und setzte die 15 Blockierer prompt wieder auf freiem Fuß. Es gäbe keine Gründe für Untersuchungshaft.

Die Extremisten der Letzten Generation sorgen fast täglich mit Straßenblockaden für Unmut. Zuletzt stürmten sie auch Flughäfen und brachten den Flugverkehr zum Erliegen. Zudem blockieren sie auch immer wieder Kranken- und Rettungswagen. In Berlin starb eine Frau mutmaßlich, weil die Retter wegen einer Blockade nicht rechtzeitig mit Spezialwerkzeug an der Unfallstelle eintreffen. Die Tatverdächtigen werden dabei regelmäßig unverzüglich wieder freien Fuß gesetzt. (ho)