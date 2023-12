Religiöses Motiv? Krippenfiguren in Rüsselsheim enthauptet

Anzeige

RÜSSELSHEIM. Unbekannte Täter haben am Wochenende die Figuren einer Weihnachtskrippe geköpft. Das Krippenspiel steht auf dem Marktplatz in Rüsselsheim, ein Passant entdeckte die Zerstörungen am frühen Sonntagmorgen. Einigen der Styroporfiguren wurden zudem die Hände abgetrennt und die Figuren umgeworfen, berichtet die Welt. An allen Figuren – vom Jesuskind bis zu den Heiligen Drei Königen und dem Esel – seien Beschädigungen festzustellen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Dabei gehe man auch der Frage nach, ob ein möglicher religiöser Hintergrund bei der Tat eine Rolle spielte, sagte die örtliche Polizei.

Für Aufregung sorgte der Gewerbeverein Rüsselsheim, der die Krippe stiftet. Auf dem sozialen Netzwerk Facebook sprach der Verein von einer „kopflosen Nacht“. Man versuche die Situation „trotz des bedauerlichen Vorfalls“ mit Humor zu nehmen. Mehrere Nutzer reagierten verständnislos und warfen dem Verein vor, den Vorfall herunterzuspielen.

(lb)