Aiwanger geht in den Angriffsmodus – SPD und Grüne toben

MÜNCHEN. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat mit Genugtuung auf die Entscheidung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reagiert, ihn nicht zu entlassen. „Jetzt bestätigt sich, was ich von Anfang an gesagt habe: Es gibt keinen Grund, mich zu entlassen, die Kampagne gegen mich ist gescheitert“, schrieb der bayerische Wirtschaftsminister auf dem Kurznachrichtendienst X.

„Wir müssen jetzt wieder zur Tagesarbeit für unser Land zurückkehren, damit Bayern ab Herbst stabil und vernünftig weiterregiert werden kann“, forderte Aiwanger.

Jetzt bestätigt sich,was ich von Anfang an gesagt habe:Es gibt keinen Grund,mich zu entlassen,die Kampagne gegen mich ist gescheitert.Wir müssen jetztwieder zur Tagesarbeit für unserLand zurückkehren,damit Bayern ab Herbst stabil u vernünftig weiterregiert werden kann #Aiwanger

Während Ministerpräsident Söder am Sonntag mittag seine Entscheidung auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz begründete, wurde Aiwanger während eines Wahlkampfauftritts vor hunderten Anhängern mit großem Jubel empfangen, berichtet der Münchner Merkur.

Die Schmutzkampagne, hinter der offenbar ein SPD-naher Ex-Lehrer Aiwangers steht, habe nur das Ziel verfolgt, die Freien Wähler zu schwächen und ihn selbst einer gescheiterten Schmutzkampagne, mit der versucht wurde, die Freien Wähler zu schwächen und ihn selbst politisch zu „ertränken“, sagte Aiwanger dabei.

Empört zeigte sich dagegen der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl Anfang Oktober, Florian von Brunn, über die Entscheidung. „Daß die CSU unter Markus Söder einen aktiven Rechtspopulisten und früher auch rechtsradikal tätigen Aktivisten als Stellvertreter in der Regierung akzeptiert, ist ein negativer Höhepunkt in der Geschichte von Nachkriegsdeutschland“, schrieb der Politiker auf X.

Von Brunn kritisierte weiter, die Entschuldigen von Aiwanger seien „zu spät, zu unvollständig und auch zu uneinsichtig“. Den Freie-Wähler-Chef nannte er „eine Schande Bayerns“. Nun sei klar, „daß die CSU unter Markus Söder nicht nur rechts blinkt, sondern auch nach rechts winkt“.

Heute ist ein trauriger Tag für das Ansehen von Bayern in Deutschland und der Welt. Dass die CSU unter Markus Söder einen aktiven Rechtspopulisten und früher auch rechtsradikal tätigen Aktivisten als Stellvertreter in der Regierung akzeptiert, ist ein negativer Höhepunkt in der…

— Florian von Brunn (@FlorianvonBrunn) September 3, 2023