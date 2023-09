Söder hält an Aiwanger fest und schließt Schwarz-Grün aus

Anzeige

MÜNCHEN. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird seinen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger nicht entlassen. „In der Gesamtabwägung wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig“, sagte Söder am Samstag auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Konkret gebe es laut Söder sechs Gründe für die Entscheidung.

So habe Aiwanger schweren Fehler eingestanden und sich – „wenn auch spät“ – entschuldigt. Zudem gebe es bis heute keine Beweise, daß Hubert Aiwanger das als antisemitisch kritisierte Flugblatt geschrieben habe und seitdem habe es auch keine vergleichbaren Vorfälle gegeben. Auch sei das Ganze 35 Jahre her. „Keiner von uns ist so, wie er mit 16 war“, betonte Söder.Alles in allem sei das Thema für ihn damit abgeschlossen. Er kündigte zudem an, die „bürgerliche Koaltion“ fortsetzen zu wollen. „Es wird kein Schwarz-Grün geben“, versprach der CSU-Chef.

Zuvor hatte Söder mehrfach betont, wie abstoßend das Flugblatt sei. „Bayern ist ein Bollwerk gegen Rassismus und Antisemitismus“, unterstrich der der CSU-Vorsitzende. Aiwangers Krisenmanagement sei „zu schleppend“ gewesen. „Spät, aber nicht zu spät“, habe es dann jedoch eine glaubwürdige Distanzierung und Entschuldigung gegeben. Er forderte Aiwanger auf, nun das Gespräch mit jüdischen Organisationen zu suchen. Das habe er zuvor auch mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und mit der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch so besprochen.

Landtag beschäftigt sich am 7- September mit Aiwanger

Zuvor hatte Aiwanger die 25 Fragen der CSU beantwortet und einen eigenen Rücktritt kategorisch ausgeschlossen. „Ich habe alle 25 Fragen von Markus Söder beantwortet. Ich weiß nicht, zu welcher Einschätzung der Ministerpräsident kommt, aber ich sehe nach meinen Antworten überhaupt keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung. Meine Wähler stehen hinter mir, die Empörung über diese Kampagne ist groß“, sagte der Freie-Wähler Chef der Bild-Zeitung am Sonnabend.

Der bayerische Landtag wird sich dennoch am 7. September mit der sogenannten Flugblatt-Affäre und Aiwanger beschäftigen. SPD, Grünen und FDP hatten zuvor die Sitzung eines sogenannten Zwischenausschusses beantragt. Dieser Ausschuß kann nach der letzten regulären Plenarsitzung vor einer Landtagswahl wichtige Angelegenheiten behandeln. Ihm gehören nur 51 Abgeordnete an, der Landtag selbst hat 205 Sitze.

