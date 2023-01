Zwickau: Linker Kommunalpolitiker wechselt zur AfD

Anzeige







ZWICKAU. Der Zwickauer Kreistagsabgeordnete und ehemalige Linkspartei-Politiker Sven Wöhl ist in die AfD-Fraktion eingetreten. „Wir hoffen, durch seine Erfahrung im Stadtrat Zwickau sowie im Kreistag auf einen Zugewinn für eine sachliche Arbeit im Kreistag“, zeigte sich der AfD-Fraktionsvorsitzende Andreas Gerold gegenüber der Freien Presse erfreut. Die AfD-Fraktion ist nun mit 13 Mitgliedern genauso groß wie die der Linkspartei.

Der Unternehmer Wöhl war 2008 in die Linkspartei eingetreten, weil er laut eigener Aussage „in den täglichen Gesprächen mit meinen Kunden die vielen Ungerechtigkeiten und Fehler dieses Systems kennengelernt habe“, wie es in einer inzwischen gelöschten Stellungnahme auf der Seite der Linkspartei hieß. 2010 wurde er Stadtvorsitzender der Linkspartei, zwei Jahre später zog er für die Partei in den Stadtrat, wo er in mehrere Ausschüsse gewählt wurde.

2021 trat Wöhl aus der Linkspartei sowie der Fraktion aus. „Sven Wöhl hat ja schon immer mit der AfD gekungelt“, sagte dazu die Linkspartei-Politikerin und ehemalige Fraktionskollegin Sabine Zimmermann der Freien Presse. „Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, wann er dorthin wechselt.“ Dem Stadtparlament gehörte der Fünfzigjährige bisher als fraktionsloser Abgeordneter an. (fw)